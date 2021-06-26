Минтруд предложил выдавать молоко за работу во вредных условиях

Молоко и другие продукты питания предложили вновь выдавать россиянам за вредность производства. С таким предложением выступили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Среди опасных для здоровья факторов 968 химических (химвещества), три биологических (микроорганизмы) и один физический (ионизирующее излучение).

"Утвердить по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека перечень вредных производственных факторов на рабочих местах, на которых по результатам проведения специальной оценки условий труда установлены вредные условия труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты", — говорится в приказе, опубликованном на правительственном сайте.

По желанию работника молоко может быть заменено на кисломолочные продукты, например йогурты или сыр, а также диетическое питание. Выдавать "оптом" за несколько смен не будут, только по факту. Однако говорится о том, что сотрудники вредного производства могут и отказаться от компенсации едой, заменить её на деньги.