"Безумие": Депутат Бундестага не оценил идею о компенсациях Украине за "Северный поток – 2"
Парламентарий уверен, что Россия не обязана платить транзитные сборы, если она не использует маршруты.
Фото © Nord Stream 2 / Игорь Кузнецов
Идея о компенсациях Киеву из-за запуска "Северного потока – 2" является безумием. Такого мнения придерживается лидер "Альтернативы для Германии", депутат бундестага Тино Хрупалла.
"То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, — я считаю это настоящим безумием. И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать", — сказал Хрупалла в интервью РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что в ходе своего выступления на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он также рассказал, что укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2" успешно завершена.
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