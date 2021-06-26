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"Безумие": Депутат Бундестага не оценил идею о компенсациях Украине за "Северный поток – 2"

Парламентарий уверен, что Россия не обязана платить транзитные сборы, если она не использует маршруты.

26 июня, 03:45
<p>Фото © Nord Stream 2 / Игорь Кузнецов</p>

Фото © Nord Stream 2 / Игорь Кузнецов

Идея о компенсациях Киеву из-за запуска "Северного потока – 2" является безумием. Такого мнения придерживается лидер "Альтернативы для Германии", депутат бундестага Тино Хрупалла.

"То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, — я считаю это настоящим безумием. И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать", — сказал Хрупалла в интервью РИА "Новости".

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Ранее Лайф рассказывал, что в ходе своего выступления на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он также рассказал, что укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2" успешно завершена.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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