"То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, — я считаю это настоящим безумием. И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать", — сказал Хрупалла в интервью РИА "Новости".