Вильфанд рассказал, что жара в России будет сильнее с каждым годом

Оглавление Как Россия стала пустыней Слишком частые рекорды Почему в России глобальное потепление идёт быстрее? Что несёт России глобальное потепление

Роман Вильфанд Научный руководитель Росгидромета

Как Россия стала пустыней

"Установился и вот уже седьмой день над европейской Россией правит бал, дирижирует погодой мощный антициклон, выраженный не только и даже не столько у поверхности Земли, сколько в средней тропосфере — на высоте три-пять и даже девять километров. И этот антициклон называется стационарным, блокирующим. Почему такое название? Потому что он препятствует, образно говоря, расставил локти и блокирует перемещение в центр Европейской России влажных умеренных воздушных масс из Атлантики, холодных воздушных масс с Северного Ледовитого океана, тёплых воздушных масс с юга, с Чёрного моря, со Средиземноморья. Он стационарный, блокирующий, то есть все воздушные массы доходят до него, а затем изменяют свою траекторию. И тогда получается, что в центре Европейской России погода формируется по тем же законам, что и в пустыне: когда бесконечно светит солнце, насыщенное энергией максимально, потому что сейчас период летнего солнцестояния, самые насыщенные энергией солнечные лучи приходятся именно на этот период. 21 июня был период летнего солнцестояния, но понятно, что именно в эти дни такая мощная энергия этих солнечных лучей".

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

"Второе: в антициклоне идёт нисходящее вертикальное движение, которое препятствует облакообразованию, поэтому небо было такое голубое, синее, безоблачное. Это значит, что солнечная энергия беспрепятственно проникала до поверхности и прожаривала почву, а дальше за счёт конвекции, турбулентности этот жар передавался уже в приземный слой воздуха".

"Эта ситуация называется очень ласково и симпатично — "волна тепла". Эта волна тепла очень опасна, были соответствующие исследования Всемирной организации здравоохранения, к сожалению большому, увеличиваются очень печальные последствия, летальные исходы. Эта жара называется "волной тепла", но правильнее было бы называть её экстремальной жарой. Вот эти длительные периоды экстремально жаркой погоды очень негативно влияют на состояние людей".

Слишком частые рекорды

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

"Всё как в пустыне: бесконечное солнце, воздух застойный, он трансформируется только в сторону тепла, потому что день длинный, нагревается подстилающая поверхность, затем ночью чуть охлаждается, а на следующий день ещё сильнее нагревается и так далее. Поэтому такие рекорды устанавливаются. 23-го числа был установлен не просто рекорд конкретного дня, а вообще июня, за 143 года инструментальных наблюдений в Москве это самый жаркий день. Но на самом деле и в Северо-Западном федеральном округе, и в Карелии, Петрозаводске и в других регионах, в Твери, в Иванове, в Ярославле — везде вот такие рекорды устанавливались".

"Это экстремальное событие, событие совершенно редкое, когда устанавливается стационарный антициклон. Именно вот такой мощи и именно в период летнего солнцестояния".

"Каждая конкретная ситуация с рекордом объясняется синоптическими условиями, но когда повторяемость этих рекордных значений учащается, это говорит об изменениях климата. Кстати, увеличение повторяемости касается не только очень высоких температур, но и очень сильных осадков, и сильного ветра, и многих других факторов".

Если говорить в общем, то количество опасных метеорологических явлений за последние 25 лет удвоилось. Не на 5% увеличилось, не на 10 и даже не на 20, а удвоилось. На 100% увеличилось. Вот это главная характеристика изменения климата Роман Вильфанд Научный руководитель Росгидромета

"Я не раз цитировал слова академика Обухова, это великий человек, он математик и умеет очень чётко формулировать свои мысли, он сформулировал так: "В период потепления климата погода нервничает". И вот эта нервозность погоды выражается вот в этих опасных явлениях".

"Помните 2010 год? Вероятность такой жаркой погода 1:5000, но это при предположении, что климат стационарный. А на самом деле, поскольку климат меняется, происходят каскадные изменения и температурного режима, и условий погоды. Именно поэтому учащаются опасные природные явления".

Почему в России глобальное потепление идёт быстрее?

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

"Глобальное потепление — это тренд повышения средней температуры по всей поверхности земного шара. Но это глобальное потепление имеет выраженные особенности и временные, и пространственные. Зимой теплеет быстрее, чем летом. А пространственные заключаются вот в чём: в низких широтах, на экваторе, в тропиках огромные площади заняты океаном. А океан — это демпфер, он сглаживает потепление. Там температура повышается в среднем на 0,05 градуса, а в умеренных широтах — на 0,4 градуса, а в высоких широтах — на 0,7 градуса, в очень высоких полярных регионах — на 0,8 градуса за 10 лет. Скорость колоссальная. И связано это с тем, что континент более восприимчив к глобальному потеплению".

"В чём заключается глобальное потепление: парниковые газы препятствуют выносу в верхние слои тропосферы длинноволновой радиации. Так вот именно континент воспринимает солнечную радиацию и отдаёт её в атмосферу, но парниковые газы придерживают эту радиацию. А в океане нет, в океане эта солнечная энергия поглощается поверхностью океана и передаётся вниз за счёт турбулентных движений, и нагреваются нижние слои океана. Именно поэтому приземный слой воздуха нагревается очень мало".

Что несёт России глобальное потепление

"Очень сильные дожди, которые нарушают функционирование отраслей экономики. Вот недавно в Крыму были сильнейшие осадки, на Амуре сильнейшие дожди, это приводит к тому, что вода выходит из берегов, затапливает дороги, в Красноярске уже который день набережную, порты затапливает".

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

"Сильнейшие ветры выше 25 метров в секунду, эта опасность угрожает жизни человека".