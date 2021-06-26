Россияне стали чаще пользоваться услугами каршеринга и такси в условиях аномальной жары. А ещё среди жителей мегаполисов почти вдвое вырос спрос на мороженое. От пекла почти половина россиян бегут на природу, каждый пятый стремится уехать на курорт. Такие данные получены в рамках исследования, проведённого сервисом городской мобильности "Ситимобил" и онлайн-ретейлером "Самокат". Лайф ознакомился с результатами этой работы.

15% опрошенных для поездок на пляж и дачу выбирают такси, пренебрегая общественным транспортом, кто из-за наличия кондиционеров в салоне, а кто из-за наименьшего риска заразиться ковидом. Интересно, что с 16 по 23 июня спрос на этот вид транспорта вырос, а после — резко уступил каршерингу. Самые любимые места отдыха при этом у москвичей открытый бассейн "Чайка" и пляж около Речного вокзала, а у петербуржцев — Крестовский остров и "Охта-парк". Спрос на мороженое вырос на 46%, на соки — на 24%, на воду — на 23%, на газированные напитки — на 13%.

77% участников исследования спасаются от жары в охлаждённых офисах, а более трети опрошенных ждут открытия границ с курортными странами и предпочитают пока гордо страдать на работе.