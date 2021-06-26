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На МКАД три человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом

Ещё один пострадал, однако госпитализация не понадобилась. Все жертвы аварии находились в автомобиле "Хёндай".

26 июня, 04:12
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

В Москве три человека погибли при столкновении легкового автомобиля марки "Хёндай" с поливочным КамАЗом. По данным Лайфа, это случилось в 5:45 на 41-м километре кольцевой дороги.

Скончался водитель легковушки и два его пассажира. Водитель спецтехники пострадал, но госпитализация ему не понадобилась.

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Ранее Лайф сообщал, что в Приморье клещ спровоцировал ДТП, в котором пострадало три человека. Двое из них — дети 15 и 8 лет. Также травмы получила их мать, которая и находилась за рулём автомобиля.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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