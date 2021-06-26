На МКАД три человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом
Ещё один пострадал, однако госпитализация не понадобилась. Все жертвы аварии находились в автомобиле "Хёндай".
Фото © Агентство "Москва"
В Москве три человека погибли при столкновении легкового автомобиля марки "Хёндай" с поливочным КамАЗом. По данным Лайфа, это случилось в 5:45 на 41-м километре кольцевой дороги.
Скончался водитель легковушки и два его пассажира. Водитель спецтехники пострадал, но госпитализация ему не понадобилась.
Ранее Лайф сообщал, что в Приморье клещ спровоцировал ДТП, в котором пострадало три человека. Двое из них — дети 15 и 8 лет. Также травмы получила их мать, которая и находилась за рулём автомобиля.
Комментариев: 0