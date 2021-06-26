На МКАД три человека погибли при столкновении легковушки с КамАЗом

В Москве три человека погибли при столкновении легкового автомобиля марки "Хёндай" с поливочным КамАЗом. По данным Лайфа, это случилось в 5:45 на 41-м километре кольцевой дороги.

Скончался водитель легковушки и два его пассажира. Водитель спецтехники пострадал, но госпитализация ему не понадобилась.