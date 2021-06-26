Американцы отказались верить в отчёт разведки, "не знающей" ничего об НЛО

Кадры с НЛО, записанные американскими пилотами. Видео © Пентагон

В США около 70% взрослых граждан полагают, что правительство недоговаривает по поводу имеющихся у него данных об НЛО. Таковы результаты опроса, проведённого Исследовательской службой Харриса, пишет The Hill.

Больше, чем у других, такие подозрения есть у американцев в возрасте от 18 до 34 лет (75%), чуть меньше — у граждан в возрасте от 35 до 49 лет (64%).