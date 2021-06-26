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Американцы отказались верить в отчёт разведки, "не знающей" ничего об НЛО

В документе неопознанные летающие объекты названы возможной угрозой нацбезопасности, тем более если такими передовыми технологиями обладают потенциальные противники.

26 июня, 04:43

Кадры с НЛО, записанные американскими пилотами. Видео © Пентагон

В США около 70% взрослых граждан полагают, что правительство недоговаривает по поводу имеющихся у него данных об НЛО. Таковы результаты опроса, проведённого Исследовательской службой Харриса, пишет The Hill.

Больше, чем у других, такие подозрения есть у американцев в возрасте от 18 до 34 лет (75%), чуть меньше — у граждан в возрасте от 35 до 49 лет (64%).

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Напомним, свой доклад разведывательные службы представили для конгресса. В нём освещается вопрос о неопознанных летающих объектах, которые удалось записать на видео военным лётчикам. С 2004 года таких инцидентов было 144. Лишь в одном случае загадочный объект оказался воздушным шаром. В материалах отмечается, что если речь идёт о технологиях вероятных противников, то летающие объекты, видео с которыми ранее было опубликовано на сайте Пентагона, могут быть угрозой безопасности США.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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