Могут нести угрозу: В США рассекретили доклад разведки об НЛО
Управление национальной разведки провело расширенное исследование, но в материале так и не отображена чёткая позиция о природе неопознанных летающих объектов.
Неопознанный летающий объект, снятый военными. Видео © Министерство обороны США
Американская разведка рассекретила доклад об НЛО, сделанный на основании свидетельств военных лётчиков. Материал представили конгрессу, в нём отмечается, что если речь идёт о технологиях вероятных противников, то летающие объекты, видео с которыми ранее было опубликовано на сайте Пентагона, могут быть угрозой безопасности США.
Однако специалисты пишут в докладе, что данных, подтверждающих принадлежность загадочных самолётов, превосходящих известные авиационные технологии по многим параметрам, каким-либо земным базам, не обнаружено. Впрочем, вообще непонятно, нарушают ли эти летающие объекты известные человечеству законы аэродинамики, и если да — то как. Разведывательное сообщество допускает ошибки аппаратуры и обычную стереотипность восприятия. Ранее на протяжении десятилетий Правительство США воздерживалось от комментариев по поводу видео о летающих тарелках.
Дирекция национального разведуправления основывалась на исследованиях целевой группы Военно-морского флота США, которая начала работу в августе прошлого года. Американские разведчики в докладе подчёркивают, что для более точной обработки поступающей информации необходимы деньги и время.
Ранее Лайф писал о том, что Белый дом получил секретный отчёт и отказался верить в отсутствие НЛО. Там уверены, что нельзя исключать такую версию появления десятков загадочных объектов, которые наблюдали американские военные. Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Минобороны США хранятся снимки летающих тарелок, траектория движения которых не поддаётся объяснению. Происхождение этих объектов также не установлено. А экс-глава Национальной разведки США признавался, что у страны и близко нет таких технологий, чтобы американская авиация могла летать так же, как заснятые лётчиками НЛО.
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