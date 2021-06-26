Неопознанный летающий объект, снятый военными. Видео © Министерство обороны США

Американская разведка рассекретила доклад об НЛО, сделанный на основании свидетельств военных лётчиков. Материал представили конгрессу, в нём отмечается, что если речь идёт о технологиях вероятных противников, то летающие объекты, видео с которыми ранее было опубликовано на сайте Пентагона, могут быть угрозой безопасности США.

Однако специалисты пишут в докладе, что данных, подтверждающих принадлежность загадочных самолётов, превосходящих известные авиационные технологии по многим параметрам, каким-либо земным базам, не обнаружено. Впрочем, вообще непонятно, нарушают ли эти летающие объекты известные человечеству законы аэродинамики, и если да — то как. Разведывательное сообщество допускает ошибки аппаратуры и обычную стереотипность восприятия. Ранее на протяжении десятилетий Правительство США воздерживалось от комментариев по поводу видео о летающих тарелках.

Дирекция национального разведуправления основывалась на исследованиях целевой группы Военно-морского флота США, которая начала работу в августе прошлого года. Американские разведчики в докладе подчёркивают, что для более точной обработки поступающей информации необходимы деньги и время.