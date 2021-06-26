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Меркель заявила о поиске нового формата для диалога с Россией

Немецкий канцлер подчеркнула, что даже во времена холодной войны каналы оставались открытыми.

25 июня, 22:48
<p>Ангела Меркель. Фото © <a href="https://www.bundesregierung.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федеральное правительство Германии</a></p>

Ангела Меркель. Фото © Федеральное правительство Германии

Евросоюз будет и дальше искать возможные форматы переговоров с российскими властями, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Было бы разумно найти форматы, через которые и Европейский союз говорил с Россией <...> Мы вчера недостаточно продвинулись, чтобы у нас вскоре состоялась встреча на высоком уровне с российским президентом, но мы будем дальше говорить о форматах, условиях для контактов, мы будем работать над этим. На следующих саммитах мы вернёмся к этой теме", — заявила она на брифинге в пятницу.

Меркель при этом не считает проведение подобных встреч поощрением от российского лидера Владимира Путина. Напротив, она напомнила, что каналы диалога оставались открытыми даже во времена холодной войны.

И.о. премьера Нидерландов отказался от участия в саммите ЕС с Путиным

И.о. премьера Нидерландов отказался от участия в саммите ЕС с Путиным

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили цели установления "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой при противодействии её "поведению".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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