Меркель заявила о поиске нового формата для диалога с Россией

"Было бы разумно найти форматы, через которые и Европейский союз говорил с Россией <...> Мы вчера недостаточно продвинулись, чтобы у нас вскоре состоялась встреча на высоком уровне с российским президентом, но мы будем дальше говорить о форматах, условиях для контактов, мы будем работать над этим. На следующих саммитах мы вернёмся к этой теме", — заявила она на брифинге в пятницу.