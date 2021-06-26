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Легендарный бриг на фоне салюта: В Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников "Алые паруса"

В этом году паруса были особенные — к традиционному добавили два других цвета в честь юбилея российского флага.

25 июня, 22:20

В Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников "Алые паруса"

В Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса". В этом году его посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского, 60-й годовщине первого полёта человека в космос, а также 30-летию российского флага. В связи с последней датой в этом году к алым парусам брига впервые добавили белый и синий. Лайф вёл прямую трансляцию.

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Праздник в этом году решено было провести в очном формате. Вместе с тем из-за коронавирусных ограничений на Дворцовую площадь могли пройти только выпускники из Санкт-Петербурга и Ленобласти, их педагоги.

Концерт вели Иван Ургант и Даша Александрова. С речью к выпускникам обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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