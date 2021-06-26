В Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников "Алые паруса"

В Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса". В этом году его посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского, 60-й годовщине первого полёта человека в космос, а также 30-летию российского флага. В связи с последней датой в этом году к алым парусам брига впервые добавили белый и синий. Лайф вёл прямую трансляцию.