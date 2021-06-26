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Над Госдепом подняли флаг ЛГБТ

Он занял место на флагштоке под американским. Ранее в ведомстве заявляли, что поступать так могут и посольства США.

25 июня, 21:51

Над Госдепом подняли ЛГБТ-флаг. Видео © Twitter / Госдепартамент

Радужный флаг, который символизирует поддержку сексуальных меньшинств (ЛГБТ), подняли над зданием Государственного департамента США в Вашингтоне. Трансляция церемонии велась на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Подняли флаг первый замглавы Госдепа США Венди Шерман и другие высшие должностные лица. Так называемый прогрессивный флаг размещён перед зданием имени Гарри Трумэна на флагштоке под государственным флагом США.

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Ранее стало известно, что флаг сообщества провисит над зданием внешнеполитического ведомства США с 26 по 28 июня. Глава ведомства Энтони Блинкен заявлял, что Госдепартамент поддерживает демонстрацию ЛГБТ-символики на зданиях диппредставительств страны за рубежом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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