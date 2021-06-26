Над Госдепом подняли флаг ЛГБТ
Он занял место на флагштоке под американским. Ранее в ведомстве заявляли, что поступать так могут и посольства США.
Над Госдепом подняли ЛГБТ-флаг. Видео © Twitter / Госдепартамент
Радужный флаг, который символизирует поддержку сексуальных меньшинств (ЛГБТ), подняли над зданием Государственного департамента США в Вашингтоне. Трансляция церемонии велась на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Подняли флаг первый замглавы Госдепа США Венди Шерман и другие высшие должностные лица. Так называемый прогрессивный флаг размещён перед зданием имени Гарри Трумэна на флагштоке под государственным флагом США.
Ранее стало известно, что флаг сообщества провисит над зданием внешнеполитического ведомства США с 26 по 28 июня. Глава ведомства Энтони Блинкен заявлял, что Госдепартамент поддерживает демонстрацию ЛГБТ-символики на зданиях диппредставительств страны за рубежом.
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