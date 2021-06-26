Над Госдепом подняли флаг ЛГБТ

Над Госдепом подняли ЛГБТ-флаг. Видео © Twitter / Госдепартамент

Радужный флаг, который символизирует поддержку сексуальных меньшинств (ЛГБТ), подняли над зданием Государственного департамента США в Вашингтоне. Трансляция церемонии велась на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Подняли флаг первый замглавы Госдепа США Венди Шерман и другие высшие должностные лица. Так называемый прогрессивный флаг размещён перед зданием имени Гарри Трумэна на флагштоке под государственным флагом США.