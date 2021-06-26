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Опубликовано 26 июня 2021, 01:10

Санкт-Петербург примет этап "Формулы-1"

Фото © Facebook / formula1.sportsru

Фото © Facebook / formula1.sportsru

Новую трассу ранее представили на Петербургском международном экономическом форуме.

Российский этап "Формулы-1" пройдёт не в Сочи, как планировалось ранее, а в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил гендиректор чемпионата Стефано Доменикали на празднике" Алые паруса", который проходит в Северной столице.

"Формула-1" в 2023 году будет проводиться в Петербурге на трассе "Игора драйв", приводит его слова РИА "Новости".

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Ранее Лайф сообщал, что трассу "Игора драйв" показали на Петербургском международном экономическом форуме. Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко подчеркнул, что сегодня в мире нет аналогов этому месту. Трасса была сдана в ноябре 2020 года, она получила омологацию Международной автомобильной федерации — лицензию самого высокого уровня. Эта шоссейно-кольцевая трасса соответствует мировым стандартам и может принимать все международные гоночные серии, в том числе и "Формулу-1".

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Арина Родионова
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