Санкт-Петербург примет этап "Формулы-1"

Российский этап "Формулы-1" пройдёт не в Сочи, как планировалось ранее, а в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил гендиректор чемпионата Стефано Доменикали на празднике" Алые паруса", который проходит в Северной столице.

Ранее Лайф сообщал, что трассу "Игора драйв" показали на Петербургском международном экономическом форуме. Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко подчеркнул, что сегодня в мире нет аналогов этому месту. Трасса была сдана в ноябре 2020 года, она получила омологацию Международной автомобильной федерации — лицензию самого высокого уровня. Эта шоссейно-кольцевая трасса соответствует мировым стандартам и может принимать все международные гоночные серии, в том числе и "Формулу-1".