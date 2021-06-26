Продавцы и бухгалтеры пожелали своим детям другую профессию

Каждый девятый россиянин хочет, чтобы его ребёнок выбрал ту же профессию, что и он. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

Согласно результатам опроса, которые приводит RT, больше остальных о том, чтобы дети выбрали специальность родителей, мечтают врачи (41%), программисты (40%), системные администраторы (38%), аналитики (25%) и учителя (17%).

Тенденция передачи профессии "по наследству" наблюдается у разработчиков ПО и врачей. В то же время лишь 4% респондентов рассказали, что их дети уже идут по тому же пути, что и родители.

63% опрошенных не хотят, чтобы дети выбирали ту профессию, которой посвятили свою жизнь они сами. В их число входят продавцы (4%), бухгалтеры и менеджеры по работе с клиентами (по 5%), специалисты по продажам (6%), а также менеджеры по закупкам (8%).