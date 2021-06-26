Автомобильные пробки могут перечеркнуть дни отдыха, проведённые на даче наедине с природой, ведь помимо увеличенного времени в пути они бьют и по нервной системе. Чтобы справиться с возможным стрессом, нужно настраиваться перед поездкой заранее, объяснила психиатр, вице-президент международного общества "Стресс под контролем" Ольга Котова.

Справиться с этим поможет специальное упражнение: перед поездкой нужно настроиться на то, что ты будешь злиться и ругаться в пробке, а уже в самой поездке сил на это не останется. Как объясняет психиатр, ты даёшь эмоциональное супернапряжение и не позволяешь себе расслабиться, и чем сильнее ты это делаешь, тем меньше будет возможностей такого поведения в пути. Кроме того, очень помогает фактор отвлечения. Когда пробка большая и машины не двигаются совсем, можно использовать метод "пять красных предметов" и начать искать в окружении определённое число предметов, схожих либо по цвету, либо по форме, либо по материалу, посоветовала врач.