"Надо настроиться заранее": Психиатр объяснила, как не сойти с ума в дорожных пробках
Справиться с этим также поможет специальное упражнение, которое можно применить, если машины в заторе не двигаются совсем.
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Автомобильные пробки могут перечеркнуть дни отдыха, проведённые на даче наедине с природой, ведь помимо увеличенного времени в пути они бьют и по нервной системе. Чтобы справиться с возможным стрессом, нужно настраиваться перед поездкой заранее, объяснила психиатр, вице-президент международного общества "Стресс под контролем" Ольга Котова.
Она отметила, что регулярная тревожность в транспортном заторе может привести к развитию психических и физических расстройств, а самым ярким выражением этого может стать внезапная паническая атака, когда сердцебиение увеличивается, давление повышается, а температура тела скачет от холода до жары.
"Может дойти до того, что человек перестанет понимать, что происходит вокруг, и соображать ему будет сложно", — приводит слова Котовой радио Sputnik.
Справиться с этим поможет специальное упражнение: перед поездкой нужно настроиться на то, что ты будешь злиться и ругаться в пробке, а уже в самой поездке сил на это не останется. Как объясняет психиатр, ты даёшь эмоциональное супернапряжение и не позволяешь себе расслабиться, и чем сильнее ты это делаешь, тем меньше будет возможностей такого поведения в пути. Кроме того, очень помогает фактор отвлечения. Когда пробка большая и машины не двигаются совсем, можно использовать метод "пять красных предметов" и начать искать в окружении определённое число предметов, схожих либо по цвету, либо по форме, либо по материалу, посоветовала врач.
Ранее врач рассказал, какую опасность таят в себе длительные поездки на авто. Чтобы избежать проблем, помогут остановки, разминка и специальная одежда для оттока крови, отметил специалист.
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