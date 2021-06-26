Центробанк с 1 июля снимет часть "коронавирусных" послаблений

Центробанк РФ с 1 июля отменит часть послаблений, установленных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, речь идёт о рекомендации банкам удовлетворять обращения граждан и предпринимателей с просьбой реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам, а также малому и среднему бизнесу. Аналитики ЦБ объяснили данный факт быстрым восстановлением российской экономики.

"Для купирования рисков ускоренного роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России ранее принял решение о возврате с 1 июля 2021 года к действовавшим до начала пандемии макропруденциальным требованиям", — указано в сообщении.

Кроме того, к 1 июля финансовым организациям необходимо в полном объёме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса, и реструктурированным из-за ситуации с CoViD-19. Уточняется, что объём реструктуризации кредитов россиян составил 940,4 миллиарда рублей, а задолженности малого бизнеса — 925,3 миллиарда рублей. При этом для дальнейшей поддержки банков ЦБ смягчит регулирование по потребительским кредитам, которые были выданы до 1 апреля 2020 года. Эта мера, по прогнозам специалистов, позволит высвободить порядка 124 миллиардов рублей капитала.