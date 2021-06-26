"Изолирует страну": В бундестаге рассказали о последствиях в случае отключения России от SWIFT
РФ уже ищет новые варианты на случай такого развития событий, однако он маловероятен, считает депутат.
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Европейская экономика также пострадает от решения отключить Россию от платёжной системы SWIFT. Об этом заявил лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Хрупалла.
"Не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесёт ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг", — приводит его слова РИА "Новости".
Политик заметил, что такие шаги приведут к изоляции страны. Поэтому РФ ищет варианты на случай возможного отключения и уже создала новую систему передачи финансовых сообщений. Однако такое решение не будет иметь никакого плюса для Германии, заметил Хрупалла. Поэтому странам нужно строить диалог, исходя из своих интересов, это позволит наладить хорошие отношения, добавил он.
Ранее первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова оценила риск отключения России от SWIFT. По её словам, в стране уже создана система передачи финансовых сообщений для внутрироссийских операций, и её востребованность только растёт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что отключение от SWIFT не станет для России неожиданностью. При этом глава ВТБ Андрей Костин посчитал нереалистичным такое развитие событий. По его мнению, Европа и без этой системы может нанести удар по российскому сектору. И у США есть другие инструменты давления на Москву.
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