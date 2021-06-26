Европейская экономика также пострадает от решения отключить Россию от платёжной системы SWIFT. Об этом заявил лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Хрупалла.

"Не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесёт ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг", — приводит его слова РИА "Новости".