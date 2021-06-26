В ещё одном российском регионе приостановили вакцинацию от ковида из-за высокого спроса
Как сообщила замминистра здравоохранения субъекта, за неделю число желающих сделать прививку выросло аж в два раза, многие жители приходят в мобильные пункты без предварительной записи.
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Вакцинация от коронавируса временно приостановлена в Удмуртии из-за высокого спроса и недостатка препаратов для желающих сделать первую прививку. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением CoViD-19.
"26 и 27 июня временно приостановлена вакцинация от CoViD-19 в Удмуртии. Темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Новая партия вакцины "Спутник V" объёмом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня", — указано в релизе.
В оперштабе отметили, что всех записавшихся на эти даты оповестят о новом месте и времени вакцинации. Как рассказала замминистра здравоохранения республики Мария Галеева, за неделю в Удмуртии число желающих сделать прививку от ковида выросло аж в два раза, многие жители приходят в мобильные пункты без предварительной записи. По словам Галеевой, за сутки в регионе вакцинируются порядка четырёх–пяти тысяч человек.
Ранее Лайф рассказывал, что в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от коронавируса из-за высокого спроса. Власти региона сообщили, что поставка 15 тысяч доз препарата произойдёт в течение двух дней.
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