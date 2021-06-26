В ещё одном российском регионе приостановили вакцинацию от ковида из-за высокого спроса

Вакцинация от коронавируса временно приостановлена в Удмуртии из-за высокого спроса и недостатка препаратов для желающих сделать первую прививку. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением CoViD-19.

"26 и 27 июня временно приостановлена вакцинация от CoViD-19 в Удмуртии. Темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Новая партия вакцины "Спутник V" объёмом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня", — указано в релизе.

В оперштабе отметили, что всех записавшихся на эти даты оповестят о новом месте и времени вакцинации. Как рассказала замминистра здравоохранения республики Мария Галеева, за неделю в Удмуртии число желающих сделать прививку от ковида выросло аж в два раза, многие жители приходят в мобильные пункты без предварительной записи. По словам Галеевой, за сутки в регионе вакцинируются порядка четырёх–пяти тысяч человек.