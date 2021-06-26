Эксперт ВОЗ рассказала, при каком титре антител нужно вакцинироваться от ковида

Вакцинироваться от коронавируса можно при любом титре антител. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесёт вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", — передаёт ТАСС слова Вуйнович.

Представитель ВОЗ также подчеркнула, что всем привившимся от ковида и переболевшим необходимо продолжать носить защитные маски. По словам эксперта, даже если человек с антителами не заболеет, вирус всё равно пройдёт через его организм, станет умнее, а в какой-то момент бессимптомно передастся окружающим.