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Эксперт ВОЗ рассказала, при каком титре антител нужно вакцинироваться от ковида

Прививка не может нанести какой-то вред организму из-за их наличия, отметила Мелита Вуйнович. Она также добавила, что процедура не освобождает граждан от исполнения санитарных правил.

26 июня, 08:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вакцинироваться от коронавируса можно при любом титре антител. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесёт вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", — передаёт ТАСС слова Вуйнович.

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В ещё одном российском регионе приостановили вакцинацию от ковида из-за высокого спроса

Представитель ВОЗ также подчеркнула, что всем привившимся от ковида и переболевшим необходимо продолжать носить защитные маски. По словам эксперта, даже если человек с антителами не заболеет, вирус всё равно пройдёт через его организм, станет умнее, а в какой-то момент бессимптомно передастся окружающим.

Ранее Минздрав РФ разрешил беременным россиянкам вакцинироваться "Спутником V". С учётом положительных результатов доклинических исследований безопасности препарата экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения, отметил глава ведомства Михаил Мурашко.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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