В ВОЗ призвали планирующих беременность россиянок прививаться от ковида
У заразившихся CoViD-19 женщин болезнь проходит очень тяжело, подчеркнула Мелита Вуйнович. Поэтому, по её словам, болезнь лучше предупредить.
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что при планировании беременности можно и нужно вакцинироваться от коронавируса.
"Женщинам не нужно опасаться вакцинации от коронавируса при планировании беременности. Система разработок вакцин и то, что мы знаем о них, [этого] достаточно, чтобы сказать, что ни одна из вакцин, которые сейчас находятся в производстве, не имеют потенциала влиять на беременность", — передаёт ТАСС слова эксперта.
При этом беременность у заразившихся ковидом женщин проходит очень тяжело, подчеркнула Вуйнович. Поэтому, по её словам, болезнь лучше предупредить.
Ранее Минздрав РФ разрешил беременным россиянкам вакцинироваться "Спутником V". С учётом положительных результатов доклинических исследований безопасности препарата экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения, отметил глава ведомства Михаил Мурашко.
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