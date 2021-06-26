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В ВОЗ призвали планирующих беременность россиянок прививаться от ковида

У заразившихся CoViD-19 женщин болезнь проходит очень тяжело, подчеркнула Мелита Вуйнович. Поэтому, по её словам, болезнь лучше предупредить.

26 июня, 09:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что при планировании беременности можно и нужно вакцинироваться от коронавируса.

"Женщинам не нужно опасаться вакцинации от коронавируса при планировании беременности. Система разработок вакцин и то, что мы знаем о них, [этого] достаточно, чтобы сказать, что ни одна из вакцин, которые сейчас находятся в производстве, не имеют потенциала влиять на беременность", — передаёт ТАСС слова эксперта.

Эксперт ВОЗ рассказала, при каком титре антител нужно вакцинироваться от ковида

Эксперт ВОЗ рассказала, при каком титре антител нужно вакцинироваться от ковида

При этом беременность у заразившихся ковидом женщин проходит очень тяжело, подчеркнула Вуйнович. Поэтому, по её словам, болезнь лучше предупредить.

Ранее Минздрав РФ разрешил беременным россиянкам вакцинироваться "Спутником V". С учётом положительных результатов доклинических исследований безопасности препарата экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения, отметил глава ведомства Михаил Мурашко.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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