В ВОЗ призвали планирующих беременность россиянок прививаться от ковида

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что при планировании беременности можно и нужно вакцинироваться от коронавируса.

"Женщинам не нужно опасаться вакцинации от коронавируса при планировании беременности. Система разработок вакцин и то, что мы знаем о них, [этого] достаточно, чтобы сказать, что ни одна из вакцин, которые сейчас находятся в производстве, не имеют потенциала влиять на беременность", — передаёт ТАСС слова эксперта.