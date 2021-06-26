Ни в одном глазу: Каким видят мир люди с лицевой слепотой, визуальным снегом и другими нарушениями зрения
А вы давно проверялись у офтальмолога?
Келвин Фиагбе из Ганы не только учится на врача, но ещё и ведёт TikTok, где у него полмиллиона подписчиков. Он наглядно показал, как выглядит реальность глазами людей с нарушениями зрения, сообщает Bored Panda. Если у вас есть похожие симптомы, самое время обратиться в больницу.
Зрительная дислексия
Неспособность к восприятию текстов, как правило, проявляется в детском возрасте. Она часто сопровождается другими нарушениями здоровья, такими как СДВГ и аутизм. Симптомами могут быть переворачивание, перестановка, вибрация и перемещение букв и слов, раздвоение изображения, нарушение восприятия глубины и периферического зрения. Главные причины — наследственность и нарушение равновесия между полушариями мозга.
Мигрень с аурой
Головная боль в так называемой фазе ауры может сопровождаться нарушениями зрения. Среди них — мерцание, зигзагообразные линии, частичное выпадение поля зрения и затуманивание.
Миопия
При близорукости человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Так происходит из-за того, что изображение фокусируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Основной причиной является вытянутая форма глазного яблока.
Дальтонизм
При дальтонизме человек с трудом воспринимает или вообще не различает цвета. Как правило, эта болезнь передаётся по наследству. Одной из главных причин считается нарушение в развитии одного или нескольких наборов колбочек — светочувствительных рецепторов глаза.
Мушки
Помутнение волокон стекловидного тела глаза человек воспринимает в виде нитей, "мотков шерсти", точек, "зёрен", узлов, "бактерий" и даже "гусениц". Лучше всего они видны на равномерно освещённом белом фоне. Эти симптомы нередко возникают и у здоровых людей, но чаще всего связаны с заболеваниями глаз. Резкое появление мушек и вспышек света может свидетельствовать об угрозе отслоения сетчатки.
Астигматизм
Астигматизм возникает, если нарушена сферическая форма роговицы или структура хрусталика. В результате человек теряет способность к чёткому видению. Чаще всего заболевание носит врождённый характер.
Нистагм
При нистагме глаза совершают непроизвольные колебательные движения (до нескольких сотен в минуту). В результате изображение становится размытым. Болезнь может быть приобретённой либо развиться на фоне повреждений мозга или отравления.
Диабетическая ретинопатия
Это одно из самых тяжёлых осложнений сахарного диабета. Оно является главной причиной приобретённой слепоты у трудоспособного населения. Симптомы включают появление "тумана", плавающих чёрных пятен и вспышек и внезапную безболезненную потерю зрения.
Визуальный снег
Визуальный снег — это рябь в глазах, которая не исчезает, даже если их закрыть, и часто сопровождается мигренью и шумом в ушах. Точные причины этого состояния неизвестны. Предположительно, оно связано с чрезмерной возбудимостью нейронов в коре головного мозга и может возникать на фоне стресса, дислексии, аутизма и приёма наркотиков.
Диплопия
При диплопии все объекты в поле зрения двоятся по горизонтали, вертикали, диагонали или повёрнуты относительно друг друга. Как правило, это результат нарушения функции глазодвигательных мышц. Такое может случиться из-за проблем с нервно-мышечными связями или попадания в организм токсинов.
Прозопагнозия
Это состояние часто называют "лицевой слепотой": пациенты, страдающие им, не способны воспринимать лица других людей. Возникает при поражении правой нижне-затылочной области мозга и прилегающих отделов височной и теменной долей.
Гиперопия
Эта болезнь известна всем под названием "дальнозоркость". В отличие от близорукости, при гиперопии дальние предметы выглядят чётче, чем ближние. Это происходит из-за того, что попадающие в глаз лучи света фокусируются за сетчаткой. Причина — ослабленные роговица и хрусталик или уменьшенный размер глазного яблока.
Катаракта
При катаракте зрение снижается или полностью утрачивается из-за помутнения хрусталика. Оно происходит по причине денатурации белка, из которого хрусталик состоит. Катаракте подвержено большинство людей старше 80 лет.
Глаукома
Причина глаукомы — постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления. В результате возникают дефекты поля зрения, снижение его остроты и атрофия зрительного нерва.
Протанопия
Это частный и один из наиболее распространённых случаев дальтонизма. При протанопии красный цвет воспринимается более тёмным, смешивается с тёмно-зелёным и тёмно-коричневым, а зелёный — со светло-серым, светло-жёлтым и светло-коричневым. Чаще всего ею страдают мужчины.
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