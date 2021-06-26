Келвин Фиагбе из Ганы не только учится на врача, но ещё и ведёт TikTok, где у него полмиллиона подписчиков. Он наглядно показал, как выглядит реальность глазами людей с нарушениями зрения, сообщает Bored Panda. Если у вас есть похожие симптомы, самое время обратиться в больницу.

Зрительная дислексия

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

Неспособность к восприятию текстов, как правило, проявляется в детском возрасте. Она часто сопровождается другими нарушениями здоровья, такими как СДВГ и аутизм. Симптомами могут быть переворачивание, перестановка, вибрация и перемещение букв и слов, раздвоение изображения, нарушение восприятия глубины и периферического зрения. Главные причины — наследственность и нарушение равновесия между полушариями мозга.

Мигрень с аурой

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

Головная боль в так называемой фазе ауры может сопровождаться нарушениями зрения. Среди них — мерцание, зигзагообразные линии, частичное выпадение поля зрения и затуманивание.

Миопия

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

При близорукости человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Так происходит из-за того, что изображение фокусируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Основной причиной является вытянутая форма глазного яблока.

Дальтонизм

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

При дальтонизме человек с трудом воспринимает или вообще не различает цвета. Как правило, эта болезнь передаётся по наследству. Одной из главных причин считается нарушение в развитии одного или нескольких наборов колбочек — светочувствительных рецепторов глаза.

Мушки

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

Помутнение волокон стекловидного тела глаза человек воспринимает в виде нитей, "мотков шерсти", точек, "зёрен", узлов, "бактерий" и даже "гусениц". Лучше всего они видны на равномерно освещённом белом фоне. Эти симптомы нередко возникают и у здоровых людей, но чаще всего связаны с заболеваниями глаз. Резкое появление мушек и вспышек света может свидетельствовать об угрозе отслоения сетчатки.

Астигматизм

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

Астигматизм возникает, если нарушена сферическая форма роговицы или структура хрусталика. В результате человек теряет способность к чёткому видению. Чаще всего заболевание носит врождённый характер.

Нистагм

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

При нистагме глаза совершают непроизвольные колебательные движения (до нескольких сотен в минуту). В результате изображение становится размытым. Болезнь может быть приобретённой либо развиться на фоне повреждений мозга или отравления.

Диабетическая ретинопатия

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

Это одно из самых тяжёлых осложнений сахарного диабета. Оно является главной причиной приобретённой слепоты у трудоспособного населения. Симптомы включают появление "тумана", плавающих чёрных пятен и вспышек и внезапную безболезненную потерю зрения.

Визуальный снег

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

Визуальный снег — это рябь в глазах, которая не исчезает, даже если их закрыть, и часто сопровождается мигренью и шумом в ушах. Точные причины этого состояния неизвестны. Предположительно, оно связано с чрезмерной возбудимостью нейронов в коре головного мозга и может возникать на фоне стресса, дислексии, аутизма и приёма наркотиков.

Диплопия

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

При диплопии все объекты в поле зрения двоятся по горизонтали, вертикали, диагонали или повёрнуты относительно друг друга. Как правило, это результат нарушения функции глазодвигательных мышц. Такое может случиться из-за проблем с нервно-мышечными связями или попадания в организм токсинов.

Прозопагнозия

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

Это состояние часто называют "лицевой слепотой": пациенты, страдающие им, не способны воспринимать лица других людей. Возникает при поражении правой нижне-затылочной области мозга и прилегающих отделов височной и теменной долей.

Гиперопия

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

Эта болезнь известна всем под названием "дальнозоркость". В отличие от близорукости, при гиперопии дальние предметы выглядят чётче, чем ближние. Это происходит из-за того, что попадающие в глаз лучи света фокусируются за сетчаткой. Причина — ослабленные роговица и хрусталик или уменьшенный размер глазного яблока.

Катаракта

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

При катаракте зрение снижается или полностью утрачивается из-за помутнения хрусталика. Оно происходит по причине денатурации белка, из которого хрусталик состоит. Катаракте подвержено большинство людей старше 80 лет.

Глаукома

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin

Причина глаукомы — постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления. В результате возникают дефекты поля зрения, снижение его остроты и атрофия зрительного нерва.

Протанопия

Скриншот видео © TikTok / med_kelvin