Жена заказала мужу коврики в машину за 25 тыс., но только после доставки она поняла свою ошибку

Онлайн-шопинг — всегда риск. Один неверный заказ — и вот в коробке на почте вас ждёт лишь разочарование. Героиня этого материала как раз попала в такую ситуацию, но сумела посмеяться над собственной невнимательностью.