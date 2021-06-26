Жена заказала мужу коврики в машину за 25 тыс., но только после доставки она поняла свою ошибку
Онлайн-шопинг — всегда риск. Один неверный заказ — и вот в коробке на почте вас ждёт лишь разочарование. Героиня этого материала как раз попала в такую ситуацию, но сумела посмеяться над собственной невнимательностью.
Пару недель назад 40-летняя Хедж Берли из Британии в срочном порядке искала подарок на день рождения мужа. В процессе у мамы троих детей появилась идея купить любимому фирменные коврики в его "форд". Стоили они немало — 245 фунтов (25 тысяч рублей), но жена решила, что в честь праздника можно и раскошелиться. Только когда заказ пришёл по адресу, Хедж поняла, какую уморительную (и дорогую) ошибку она совершила.
Заказ пришёл в малюсенькой коробочке — уже тогда британка заподозрила неладное. Открыв посылку, всё встало на свои места — комплект "ковриков" уместился у неё на одной ладони. Но Хедж никто не обманывал — она стала жертвой собственной же невнимательности. Вместе с мужем женщина коллекционирует машины, и она искала коврики к их "форду" Cosworth 1986 года. Сейчас на модели редко кто ездит, а вот любители миниатюр её облюбовали и выпускают все аксессуары для машинок. Вот на такой магазин и наткнулась женщина. Делая заказ, она ни разу не обратила внимание на их размер.
Я искала автомобильные коврики Ford и нашла сайт, на котором они были изготовлены в точности так, как я хотела. По глупости я решила их купить за 245 фунтов! Я решила, что они нормального размера. За такую цену они и правда могли бы сделать их в масштабе 1:1
Но, несмотря на свой провал, Хедж восприняла новости с улыбкой. По её словам, открыв посылку, она ещё двадцать минут смеялась как не в себе, не зная, как по-другому на это реагировать. Немного отойдя от провала, мама решила попытаться вернуть деньги за неудачную покупку, но было поздно — сайт не работал. Благо британка оплачивала заказ кредиткой и уже подала заявление на возврат средств в банк. Сейчас она ищет настоящие коврики, пишет Mirror.
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