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Жена заказала мужу коврики в машину за 25 тыс., но только после доставки она поняла свою ошибку

Онлайн-шопинг — всегда риск. Один неверный заказ — и вот в коробке на почте вас ждёт лишь разочарование. Героиня этого материала как раз попала в такую ситуацию, но сумела посмеяться над собственной невнимательностью.

26 июня, 06:00

Фото © Twitter / DailyMirror

Пару недель назад 40-летняя Хедж Берли из Британии в срочном порядке искала подарок на день рождения мужа. В процессе у мамы троих детей появилась идея купить любимому фирменные коврики в его "форд". Стоили они немало — 245 фунтов (25 тысяч рублей), но жена решила, что в честь праздника можно и раскошелиться. Только когда заказ пришёл по адресу, Хедж поняла, какую уморительную (и дорогую) ошибку она совершила.

Фото © Twitter / DailyMirror

Фото © Twitter / DailyMirror

Заказ пришёл в малюсенькой коробочке — уже тогда британка заподозрила неладное. Открыв посылку, всё встало на свои места — комплект "ковриков" уместился у неё на одной ладони. Но Хедж никто не обманывал — она стала жертвой собственной же невнимательности. Вместе с мужем женщина коллекционирует машины, и она искала коврики к их "форду" Cosworth 1986 года. Сейчас на модели редко кто ездит, а вот любители миниатюр её облюбовали и выпускают все аксессуары для машинок. Вот на такой магазин и наткнулась женщина. Делая заказ, она ни разу не обратила внимание на их размер.

Я искала автомобильные коврики Ford и нашла сайт, на котором они были изготовлены в точности так, как я хотела. По глупости я решила их купить за 245 фунтов! Я решила, что они нормального размера. За такую цену они и правда могли бы сделать их в масштабе 1:1

Хедж Берли

Фото © Twitter / DailyMirror

Фото © Twitter / DailyMirror

Но, несмотря на свой провал, Хедж восприняла новости с улыбкой. По её словам, открыв посылку, она ещё двадцать минут смеялась как не в себе, не зная, как по-другому на это реагировать. Немного отойдя от провала, мама решила попытаться вернуть деньги за неудачную покупку, но было поздно — сайт не работал. Благо британка оплачивала заказ кредиткой и уже подала заявление на возврат средств в банк. Сейчас она ищет настоящие коврики, пишет Mirror.

Мама заказала для сына курицу во фритюре, но внутри их ждал неприятный сюрприз из грязной тряпки

Мама заказала для сына курицу во фритюре, но внутри их ждал неприятный сюрприз из грязной тряпки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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