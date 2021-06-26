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Гламурная рабыня: Бритни Спирс продолжает зарабатывать миллионы для отца, который не разрешает ей рожать

Вскрытая журналистами в документальном фильме шокирующая правда о 13-летнем аде, в который превратилась опека отца-наркомана для американской поп-дивы, может быть не учтена на очередном судебном заседании

25 июня, 21:40
<p>Фото © Brian Ach/WireImage</p>

Фото © Brian Ach/WireImage

39-летняя Бритни Спирс отчаянно просит освободить её от опеки родного отца, который контролирует каждый её шаг и все её деньги. Певица заявила, что последние годы была вынуждена притворятся счастливой и скрывала своё истинное состояние. Обо всём этом Спирс рассказала во время судебного заседания по телефонной связи. Ранее отец звезды Джеймс Спирс полностью замкнул на себе контроль за каждым шагом дочери и сосредоточил в своих руках все её финансы.

Фото © Instagram/britneyspears

Фото © Instagram/britneyspears

Слабоумие и отвага

Заявление Бритни было сделано в эмоциональной форме, она призналась, что плачет каждый день, что ей угрожают, что вся её жизнь с момента оформления опекунства похожа на ад. 13 лет назад Джеймс Спирс каким-то образом убедил американскую судебную систему в том, что его дочь не в состоянии отвечать за свои поступки и она была признана временно недееспособной. Отец был назначен её опекуном. При этом он продолжал заключать от её имени новые контракты, организовывал гастроли, а параллельно следил за тем, чтобы в свободное от выступлений и записей время Бритни не вылезала из реабилитационных центров.

Это Америка

Фото © Getty Images

Фото © Getty Images

О том, что у певицы сложные отношения с отцом, стало известно после выхода на экраны фильма Framing Britney Spears ("Вольер для Бритни Спирс") в феврале этого года. В нём рассказывалось о том, как именно Спирс оказалась в подобной ситуации. Запрет видеть своих детей, проблемы с наркотиками, депрессия, публичное бритьё наголо, реабилитации и так далее. То есть решение отца взять опекунство над дочерью тогда было воспринято нормально. Это Америка — здесь законы могут ограничить свободу любого человека, если у тебя сильные юристы.

Американцы с сочувствием отнеслись к информации о проблемах поп-звезды и с пониманием к решению суда передать контроль над её жизнью Джеймсу Спирсу. Теперь же Бритни перевернула игру, выставив отца Калибаном (персонаж «Коллекционера» Джона Фаулза) и абьюзером.

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— Мне не нужна опека! Сами подумайте, если человек работает и приносит такие деньги, которыми в итоге распоряжаются другие... Вы считаете, что это нормально? Что такому человеку нужен опекун? Это бред!

Бритни Спирс

<p>— Мне не нужна опека! Сами подумайте, если человек работает и приносит такие деньги, которыми в итоге распоряжаются другие... Вы считаете, что это нормально? Что такому человеку нужен опекун? Это бред!</p>
<p>— Мне не нужна опека! Сами подумайте, если человек работает и приносит такие деньги, которыми в итоге распоряжаются другие... Вы считаете, что это нормально? Что такому человеку нужен опекун? Это бред!</p>

Судье, к которой были обращены эти слова, теперь нужно определить, нуждается ли Спирс в опекунстве и нужно ли для этого проводить дополнительные экспертизы. Человека, который 30 минут вполне адекватно описывает свою жизнь, отвечает на вопросы и продолжает зарабатывать миллионы долларов, едва ли можно заподозрить в слабоумии. Но казус в том, что у Джеймса Спирса действительно сильные юристы, услуги которых он оплачивает, кстати, теми самыми миллионами, которые ему приносит дочь. И они сделают всё, чтобы всё оставалось так, как есть.

Ты же мать!

Фото © Gerardo Mora/Getty Images for Planet Hollywood Observatory

Фото © Gerardo Mora/Getty Images for Planet Hollywood Observatory

Мать Бритни Спирс Линн Бриджес держится в стороне от всех конфликтов. Она — очень кроткая и набожная женщина. В 2002 году Джеймс Спирс развелся с ней, а в 2010 они снова сошлись. Её называют писательницей — она написала несколько книг (в основном, посвященных своей дочери) и старается заниматься внуками. Её муж объясняет свое поведение по отношению к Бритни желанием помочь ей. Джеймс Спирс имеет сомнительную биографию для человека, который претендует на роль заботливого отца. Он не раз задерживался полицией в том числе с наркотиками, он пережил автокатастрофу, в которой погиб его друг, а его мать — бабушка Бритни — покончила с собой, не выдержав смерти другого ребенка. Она сделала это прямо на могиле сына, когда Джеймсу было 13 лет.

Спирс заявила, что отец вынуждал принимать мощные психотропные препараты, под воздействием которых она соглашалась на все манипуляции. Она также рассказала, что её заставляли использовать противозачаточные спирали, чтобы она не могла забеременеть и выйти замуж.

— Он мне сказал, что пока опекунство надо мной в силе, я не могу выходить замуж или заводить ребенка. У меня есть внутриматочная спираль, которая предотвращает нежелательную беременность. Я заслуживаю того, что есть у других людей — семью, ребенка или что-то в этом роде

Бритни Спирс

<p>— Он мне сказал, что пока опекунство надо мной в силе, я не могу выходить замуж или заводить ребенка. У меня есть внутриматочная спираль, которая предотвращает нежелательную беременность. Я заслуживаю того, что есть у других людей — семью, ребенка или что-то в этом роде </p>
<p>— Он мне сказал, что пока опекунство надо мной в силе, я не могу выходить замуж или заводить ребенка. У меня есть внутриматочная спираль, которая предотвращает нежелательную беременность. Я заслуживаю того, что есть у других людей — семью, ребенка или что-то в этом роде </p>
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Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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