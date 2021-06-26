Полицейский разбогател в первую же неделю после увольнения из-за наркотиков, продавая голые фото

Пара бывшего полицейского Закари Мейдмента и модели Playboy Тианы Хансен стала известна в прошлом году. Тогда ребята во время вечеринки в Голд-Косте устроили нелегальное шоу — парень употреблял наркотики с груди Хансен. Разразился ужасный скандал. Мейдмента тут же заставили подать в отставку, а его девушку суд обязал выплатить штраф полторы тысячи австралийских долларов (82 тысячи рублей). Судя по всему, мужчина так и не смог найти работу и недавно открыл свой канал с порнографическим контентом.

Фото © Instagram / nypost

Как и многие порноактёры сейчас, Закари завёл аккаунт на сайте OnlyFans. Сервис работает таким образом, что смотреть публикации человека могут лишь те, кто оформил платную подписку. И за пару дней на него подписалось так много людей, что он заработал несколько десятков тысяч долларов! Как отмечает New York Post, идею Мейдменту подкинула его невеста. Тиана сама неплохо зарабатывает на сервисе, а когда в роликах начал появляться Закари, подписчиков стало только больше.

Фото © Instagram / nypost