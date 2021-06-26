Конь ворвался в фотосессию беременной хозяйки и так заразительно заржал, что фото облетели весь мир
Эти кадры действительно будет не стыдно показать детям.
Что такое фотосессии для беременных? Как правило, скука смертная, которую потом показывают зевающим гостям и родственникам. Но только не у этой пары из Цинциннати. Их снимки разошлись по всему Интернету и прославили семью, фотографа, а также одну лошадь на весь мир.
Аманда Экштейн и Филипп Вернер хотели сделать фотосессию "с животом", пишет 2News. Семья наняла фотографа Кристен Заффиро, настоящую специалистку по таким делам. Кристен говорит, что не ожидала от съёмки ничего необычного — подобных были сотни.
И сперва всё действительно шло своим чередом. Получались милые фото с лошадьми и беременной Амандой. Правда, один конь по имени Картечь всё никак не хотел поворачиваться мордой к камере. А когда его удалось нормально поставить, Аманда в шутку попросила его хотя бы улыбнуться. И конь действительно улыбнулся, а точнее — расхохотался по-лошадиному.
Глядя на это, начали смеяться и Филипп с Амандой, а из обычных милых снимков получился настоящий мем, набравший тысячи лайков и репостов.
"Когда он это сделал, я рассмеялась, — говорит Кристен. — И чем больше смеялась я, тем больше смеялся он".
Теперь в планах сделать новую фотосессию с конём Картечью. Только теперь уже когда родится ребёнок. Он непременно должен стать частью этой великолепной фотоистории.
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