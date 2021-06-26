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Конь ворвался в фотосессию беременной хозяйки и так заразительно заржал, что фото облетели весь мир

Эти кадры действительно будет не стыдно показать детям.

26 июня, 07:00

Фото © Facebook / Photography-By-Kristen

Что такое фотосессии для беременных? Как правило, скука смертная, которую потом показывают зевающим гостям и родственникам. Но только не у этой пары из Цинциннати. Их снимки разошлись по всему Интернету и прославили семью, фотографа, а также одну лошадь на весь мир.

Фото © Facebook / Photography-By-Kristen

Фото © Facebook / Photography-By-Kristen

Аманда Экштейн и Филипп Вернер хотели сделать фотосессию "с животом", пишет 2News. Семья наняла фотографа Кристен Заффиро, настоящую специалистку по таким делам. Кристен говорит, что не ожидала от съёмки ничего необычного — подобных были сотни.

Фото © Facebook / Photography-By-Kristen

Фото © Facebook / Photography-By-Kristen

И сперва всё действительно шло своим чередом. Получались милые фото с лошадьми и беременной Амандой. Правда, один конь по имени Картечь всё никак не хотел поворачиваться мордой к камере. А когда его удалось нормально поставить, Аманда в шутку попросила его хотя бы улыбнуться. И конь действительно улыбнулся, а точнее — расхохотался по-лошадиному.

Фото © Facebook / Photography-By-Kristen

Фото © Facebook / Photography-By-Kristen

Глядя на это, начали смеяться и Филипп с Амандой, а из обычных милых снимков получился настоящий мем, набравший тысячи лайков и репостов.

"Когда он это сделал, я рассмеялась, — говорит Кристен. И чем больше смеялась я, тем больше смеялся он".

Фото © Facebook / Photography-By-Kristen

Фото © Facebook / Photography-By-Kristen

Теперь в планах сделать новую фотосессию с конём Картечью. Только теперь уже когда родится ребёнок. Он непременно должен стать частью этой великолепной фотоистории.

Поцелуи этой пары — последнее, что хочется увидеть в TikTok, ведь их разница в возрасте недопустима

Поцелуи этой пары — последнее, что хочется увидеть в TikTok, ведь их разница в возрасте недопустима

Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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