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С 1 июля в России ужесточат правила техосмотра подержанных авто

Нововведения касаются ввозимых на территорию РФ иномарок с пробегом и машин с какими-либо изменениями в конструкции.

26 июня, 08:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России ужесточат правила прохождения техосмотра для подержанных автомобилей. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Нововведения коснутся иномарок с пробегом, ввозимых на территорию РФ, а также транспортных средств с различными изменениями в конструкции.

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Согласно информации агентства, прежде ряд проверочных процедур можно было пройти в удалённом формате с помощью отправки фото, а теперь осмотр будет осуществляться в испытательных лабораториях.

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Ранее сообщалось, что Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Так, согласно принятому документу, для получения полиса водителю больше не понадобится предъявлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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