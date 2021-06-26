С 1 июля в России ужесточат правила техосмотра подержанных авто

В России ужесточат правила прохождения техосмотра для подержанных автомобилей. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Нововведения коснутся иномарок с пробегом, ввозимых на территорию РФ, а также транспортных средств с различными изменениями в конструкции.

Согласно информации агентства, прежде ряд проверочных процедур можно было пройти в удалённом формате с помощью отправки фото, а теперь осмотр будет осуществляться в испытательных лабораториях.