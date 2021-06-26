С 1 июля в России ужесточат правила техосмотра подержанных авто
Нововведения касаются ввозимых на территорию РФ иномарок с пробегом и машин с какими-либо изменениями в конструкции.
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В России ужесточат правила прохождения техосмотра для подержанных автомобилей. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Нововведения коснутся иномарок с пробегом, ввозимых на территорию РФ, а также транспортных средств с различными изменениями в конструкции.
Согласно информации агентства, прежде ряд проверочных процедур можно было пройти в удалённом формате с помощью отправки фото, а теперь осмотр будет осуществляться в испытательных лабораториях.
Ранее сообщалось, что Госдума отменила обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Так, согласно принятому документу, для получения полиса водителю больше не понадобится предъявлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.
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