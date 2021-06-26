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Собянин заявил, что из-за нового штамма Москва переживает пандемию ковида заново

Столица почти победила "уханьский" вариант коронавируса. Если бы не было новой мутации, город уже вышел бы из эпидемии, подчеркнул мэр.

26 июня, 09:20

Сергей Собянин. Фото © Агентство "Москва"

Из-за нового штамма Москва практически переживает пандемию коронавируса заново. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил мэр города Сергей Собянин.

"Ситуация в Москве такова, что мы переживаем эпидемию заново она бушует. Мы, можно сказать, победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет уже почти никто. И, если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии", — сказал градоначальник, уточнив, что в настоящее время "уханьским" штаммом болеет всего пять процентов пациентов.

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При этом Собянин отметил, что на данный момент альтернативы оперативной масштабной вакцинации в борьбе с коронавирусом в столице нет, а всё остальное — это временные меры.

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Напомним, что 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. А с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.

Ранее Сергей Собянин назвал два способа остановить пандемию коронавируса. Столичный мэр отметил, что населению следует соблюдать все меры предосторожности, в частности носить маски в общественных местах и транспорте, придерживаться социальной дистанции.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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