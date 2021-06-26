Собянин заявил, что из-за нового штамма Москва переживает пандемию ковида заново
Столица почти победила "уханьский" вариант коронавируса. Если бы не было новой мутации, город уже вышел бы из эпидемии, подчеркнул мэр.
Сергей Собянин. Фото © Агентство "Москва"
Из-за нового штамма Москва практически переживает пандемию коронавируса заново. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил мэр города Сергей Собянин.
"Ситуация в Москве такова, что мы переживаем эпидемию заново — она бушует. Мы, можно сказать, победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет уже почти никто. И, если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии", — сказал градоначальник, уточнив, что в настоящее время "уханьским" штаммом болеет всего пять процентов пациентов.
При этом Собянин отметил, что на данный момент альтернативы оперативной масштабной вакцинации в борьбе с коронавирусом в столице нет, а всё остальное — это временные меры.
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Напомним, что 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. А с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.
Ранее Сергей Собянин назвал два способа остановить пандемию коронавируса. Столичный мэр отметил, что населению следует соблюдать все меры предосторожности, в частности носить маски в общественных местах и транспорте, придерживаться социальной дистанции.
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