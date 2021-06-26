Собянин заявил, что из-за нового штамма Москва переживает пандемию ковида заново

"Ситуация в Москве такова, что мы переживаем эпидемию заново — она бушует. Мы, можно сказать, победили "уханьский" вариант коронавируса, им не болеет уже почти никто. И, если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии", — сказал градоначальник, уточнив, что в настоящее время "уханьским" штаммом болеет всего пять процентов пациентов.