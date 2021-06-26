Собянин назвал "компромиссом" разрешение на посещение кафе с ПЦР-тестами

Разрешение властей посещать кафе в Москве с отрицательным ПЦР-тестом является компромиссным. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это просто некий такой компромисс, потому что если вы не вакцинировались, считаете, что у вас есть антитела, ещё что-то, получите ПЦР-тест", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

При этом он уточнил, что ПЦР-тест не гарантирует защиту от заражения. Главным условием для посещения остаются вакцинация или перенесённая болезнь, которую можно подтвердить.