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Собянин назвал "компромиссом" разрешение на посещение кафе с ПЦР-тестами

Главными условиями для похода в заведения общепита всё же будут вакцинация или перенесённая болезнь, отметил мэр столицы.

26 июня, 09:23
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва”</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Разрешение властей посещать кафе в Москве с отрицательным ПЦР-тестом является компромиссным. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Это просто некий такой компромисс, потому что если вы не вакцинировались, считаете, что у вас есть антитела, ещё что-то, получите ПЦР-тест", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

При этом он уточнил, что ПЦР-тест не гарантирует защиту от заражения. Главным условием для посещения остаются вакцинация или перенесённая болезнь, которую можно подтвердить.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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