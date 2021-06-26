Собянин назвал "компромиссом" разрешение на посещение кафе с ПЦР-тестами
Главными условиями для похода в заведения общепита всё же будут вакцинация или перенесённая болезнь, отметил мэр столицы.
Фото © Агентство городских новостей “Москва”
Разрешение властей посещать кафе в Москве с отрицательным ПЦР-тестом является компромиссным. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Это просто некий такой компромисс, потому что если вы не вакцинировались, считаете, что у вас есть антитела, ещё что-то, получите ПЦР-тест", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
При этом он уточнил, что ПЦР-тест не гарантирует защиту от заражения. Главным условием для посещения остаются вакцинация или перенесённая болезнь, которую можно подтвердить.
Ранее Сергей Собянин назвал два способа остановить пандемию коронавируса. По его словам, населению следует соблюдать все меры предосторожности, в частности носить маски в общественных местах и транспорте, придерживаться социальной дистанции.
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