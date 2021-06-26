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Имел зарегистрированное ружьё: Лайф узнал о жителе Ивановской области, открывшем стрельбу по родственникам

В доме стрелок находился со своим 18-летним сыном, а также сообщниками, сейчас подозреваемого разыскивают.

26 июня, 09:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стрельбу из ружья в городе Кохма Ивановской области открыл местный житель Александр К. Как стало известно Лайфу, конфликт у него произошёл с родственниками, которые пришли выяснять отношения.

Когда дом 50-летнего Александра по улице Лермонтова, где он находился вместе со своим 18-летним сыном, окружили, мужчина открыл огонь. Предположительно, стрельбу он вёл из зарегистрированного охотничьего ружья "Сайга". Не исключено, что у него было несколько сообщников. Причиной случившегося могла стать ссора на бытовой почве. Кроме того, по нашим данным, злоумышленник ранее дважды был судим за кражи.

Неизвестный открыл стрельбу в Ивановской области, один человек ранен

Неизвестный открыл стрельбу в Ивановской области, один человек ранен

Напомним, в результате стрельбы один мужчина погиб, ещё двое пострадали. Сейчас они госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сам подозреваемый скрылся, его объявили в розыск.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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