Стрельбу из ружья в городе Кохма Ивановской области открыл местный житель Александр К. Как стало известно Лайфу, конфликт у него произошёл с родственниками, которые пришли выяснять отношения.

Когда дом 50-летнего Александра по улице Лермонтова, где он находился вместе со своим 18-летним сыном, окружили, мужчина открыл огонь. Предположительно, стрельбу он вёл из зарегистрированного охотничьего ружья "Сайга". Не исключено, что у него было несколько сообщников. Причиной случившегося могла стать ссора на бытовой почве. Кроме того, по нашим данным, злоумышленник ранее дважды был судим за кражи.