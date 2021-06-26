В Ивановской области мужчина расстрелял трех человек и скрылся

Житель города Кохма Ивановской области открыл огонь по трём мужчинам, пришедшим к нему домой. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Конфликт на улице Лермонтова, 3 случился ночью на бытовой почве. В результате перестрелки один погиб, двое госпитализированы с травмами. На месте работают правоохранители, по предварительным данным, стрелок скрылся, его объявят в розыск. Стражам порядка примерно известно его местонахождение, проводятся оперативные мероприятия.