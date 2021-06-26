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В Ивановской области мужчина расстрелял трех человек и скрылся

По предварительным данным, причиной случившегося стал бытовой конфликт. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

26 июня, 07:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Житель города Кохма Ивановской области открыл огонь по трём мужчинам, пришедшим к нему домой. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Конфликт на улице Лермонтова, 3 случился ночью на бытовой почве. В результате перестрелки один погиб, двое госпитализированы с травмами. На месте работают правоохранители, по предварительным данным, стрелок скрылся, его объявят в розыск. Стражам порядка примерно известно его местонахождение, проводятся оперативные мероприятия.

Неизвестный открыл стрельбу в Ивановской области, один человек ранен

Неизвестный открыл стрельбу в Ивановской области, один человек ранен

Ранее Лайф рассказывал, как в Ингушетии россиянин устроил стрельбу из охотничьего карабина из-за травы, убив одного и ранив троих людей. В настоящий момент подозреваемый задержан.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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