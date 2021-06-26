Белоруссия разместит гособлигации в десяти российских банках
Согласно указу президента Лукашенко, в ближайшие три года республика пристроит свои ценные бумаги на сумму 100 миллиардов рублей в РФ.
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Министерство финансов Белоруссии заключит соглашения с десятью российскими банками для размещения государственных облигаций. Об этом говорится в постановлении совета министров республики.
Так, согласно тексту документа, соглашения будут заключены с АО "Газпромбанк", АО "БКС Банк", АО "ВТБ Капитал", ПАО "Московский кредитный банк", АО "Российский Сельскохозяйственный банк", ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Промсвязьбанк", АКБ "АК БАРС", ООО "УНИВЕР Капитал".
Такое решение приводится в связи с указом, подписанным президентом республики Александром Лукашенко от 13 мая "О привлечении внешних государственных займов". Согласно разработанному плану, в 2021–2023 годах совет министров должен разместить в России гособлигации на сумму до 100 миллиардов рублей со сроком обращения не менее 1092 дней.
Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз ввёл секторальные санкции против Белоруссии. Под ограничения попали калийные удобрения, нефтепродукты, табачные изделия. При том посол РФ в республике Евгений Лукьянов пообещал, что Москва не бросит Минск, если ЕС примет новые ограничения.
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