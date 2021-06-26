Белоруссия разместит гособлигации в десяти российских банках

Министерство финансов Белоруссии заключит соглашения с десятью российскими банками для размещения государственных облигаций. Об этом говорится в постановлении совета министров республики.

Так, согласно тексту документа, соглашения будут заключены с АО "Газпромбанк", АО "БКС Банк", АО "ВТБ Капитал", ПАО "Московский кредитный банк", АО "Российский Сельскохозяйственный банк", ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Промсвязьбанк", АКБ "АК БАРС", ООО "УНИВЕР Капитал".

Такое решение приводится в связи с указом, подписанным президентом республики Александром Лукашенко от 13 мая "О привлечении внешних государственных займов". Согласно разработанному плану, в 2021–2023 годах совет министров должен разместить в России гособлигации на сумму до 100 миллиардов рублей со сроком обращения не менее 1092 дней.