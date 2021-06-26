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Белоруссия разместит гособлигации в десяти российских банках

Согласно указу президента Лукашенко, в ближайшие три года республика пристроит свои ценные бумаги на сумму 100 миллиардов рублей в РФ.

26 июня, 07:37
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Министерство финансов Белоруссии заключит соглашения с десятью российскими банками для размещения государственных облигаций. Об этом говорится в постановлении совета министров республики.

Так, согласно тексту документа, соглашения будут заключены с АО "Газпромбанк", АО "БКС Банк", АО "ВТБ Капитал", ПАО "Московский кредитный банк", АО "Российский Сельскохозяйственный банк", ПАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Промсвязьбанк", АКБ "АК БАРС", ООО "УНИВЕР Капитал".

Такое решение приводится в связи с указом, подписанным президентом республики Александром Лукашенко от 13 мая "О привлечении внешних государственных займов". Согласно разработанному плану, в 2021–2023 годах совет министров должен разместить в России гособлигации на сумму до 100 миллиардов рублей со сроком обращения не менее 1092 дней.

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Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз ввёл секторальные санкции против Белоруссии. Под ограничения попали калийные удобрения, нефтепродукты, табачные изделия. При том посол РФ в республике Евгений Лукьянов пообещал, что Москва не бросит Минск, если ЕС примет новые ограничения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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