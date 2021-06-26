В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение, не исключены подтопления
До конца дня сегодня на полуострове ожидаются местами обильные ливни, грозы и сильный ветер. В связи с этим МЧС порекомендовало жителям и гостям воздержаться от выхода в море и во внутренние водоёмы.
Фото © Сайт Администрации Ялты
Из-за надвигающихся сильных ливней в Крыму снова объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ, в регионе возможны подтопления.
"Днём и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15–20 метров в секунду", — уточняется в релизе ведомства.
В МЧС отметили, что в регионе есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, неполадками в работе объектов энергетики и ЖКХ. Вместе с тем спасатели предупредили о возможном нарушении транспортного сообщения на полуострове. В связи с этим жителям и гостям Крыма порекомендовали воздержаться от выхода в море и во внутренние водоёмы.
Напомним, 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, это привело к подтоплению Керчи (восток полуострова). Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов. На следующий день обильные ливни добрались до Ялты — река Водопадная вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, чего не было около ста лет.
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