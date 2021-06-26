В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение, не исключены подтопления

В МЧС отметили, что в регионе есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, неполадками в работе объектов энергетики и ЖКХ. Вместе с тем спасатели предупредили о возможном нарушении транспортного сообщения на полуострове. В связи с этим жителям и гостям Крыма порекомендовали воздержаться от выхода в море и во внутренние водоёмы.