Депутат Бундестага раскрыл способ защитить "Северный поток – 2" от США
По мнению политика, федеральному правительству "относительно хорошо" удавалось отстаивать свои интересы.
Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner
ФРГ необходимо чётко формулировать собственные экономические интересы и доносить их до США, не позволяя диктовать условия. Таким мнением поделился с РИА "Новости" депутат Бундестага, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.
"Германия должна чётко формулировать собственные экономические интересы. Куда мы пойдём, если позволим Америке диктовать, что делать с экономической точки зрения? Если мы это сделаем, я думаю, что "Северный поток – 2" не окажется под угрозой. Конечно, мы не должны позволять Америке шантажировать нас", — объяснил Хрупалла.
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По мнению политика, федеральному правительству "относительно хорошо" удавалось защищать свои интересы. В частности, он привёл пример Мануэлы Швезиг, премьер-министра земли Мекленбург – Передняя Померания. Хрупалла выразил надежду, что отстаивание своих интересов продолжится после всеобщих выборов.
Напомним, депутат Тино Хрупалла ранее назвал безумной идею о компенсациях Киеву из-за запуска "Северного потока – 2".
Американские СМИ ранее сообщили о том, что в решении вопроса с "Северным потоком – 2" в администрации США мнения разделились надвое. Госдеп в лице его главы Энтони Блинкена рекомендовал целый ряд санкций, за это выступали и его заместители Венди Шерман и Виктория Нуланд. Однако президент США Джо Байден, поддерживаемый помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился вводить ограничения, опасаясь ухудшения отношений с Германией.
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