Депутат Бундестага раскрыл способ защитить "Северный поток – 2" от США

ФРГ необходимо чётко формулировать собственные экономические интересы и доносить их до США, не позволяя диктовать условия. Таким мнением поделился с РИА "Новости" депутат Бундестага, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.

"Германия должна чётко формулировать собственные экономические интересы. Куда мы пойдём, если позволим Америке диктовать, что делать с экономической точки зрения? Если мы это сделаем, я думаю, что "Северный поток – 2" не окажется под угрозой. Конечно, мы не должны позволять Америке шантажировать нас", — объяснил Хрупалла.

По мнению политика, федеральному правительству "относительно хорошо" удавалось защищать свои интересы. В частности, он привёл пример Мануэлы Швезиг, премьер-министра земли Мекленбург – Передняя Померания. Хрупалла выразил надежду, что отстаивание своих интересов продолжится после всеобщих выборов.

Напомним, депутат Тино Хрупалла ранее назвал безумной идею о компенсациях Киеву из-за запуска "Северного потока – 2".