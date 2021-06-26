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Депутат Бундестага раскрыл способ защитить "Северный поток – 2" от США

По мнению политика, федеральному правительству "относительно хорошо" удавалось отстаивать свои интересы.

26 июня, 07:47

Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

ФРГ необходимо чётко формулировать собственные экономические интересы и доносить их до США, не позволяя диктовать условия. Таким мнением поделился с РИА "Новости" депутат Бундестага, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла.

"Германия должна чётко формулировать собственные экономические интересы. Куда мы пойдём, если позволим Америке диктовать, что делать с экономической точки зрения? Если мы это сделаем, я думаю, что "Северный поток – 2" не окажется под угрозой. Конечно, мы не должны позволять Америке шантажировать нас", — объяснил Хрупалла.

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По мнению политика, федеральному правительству "относительно хорошо" удавалось защищать свои интересы. В частности, он привёл пример Мануэлы Швезиг, премьер-министра земли Мекленбург – Передняя Померания. Хрупалла выразил надежду, что отстаивание своих интересов продолжится после всеобщих выборов.

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Напомним, депутат Тино Хрупалла ранее назвал безумной идею о компенсациях Киеву из-за запуска "Северного потока – 2".

Американские СМИ ранее сообщили о том, что в решении вопроса с "Северным потоком – 2" в администрации США мнения разделились надвое. Госдеп в лице его главы Энтони Блинкена рекомендовал целый ряд санкций, за это выступали и его заместители Венди Шерман и Виктория Нуланд. Однако президент США Джо Байден, поддерживаемый помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился вводить ограничения, опасаясь ухудшения отношений с Германией.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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