Мурашко назвал процент привитых россиян, заболевших ковидом
Вакцина не является стопроцентной гарантией защиты от заражения, она формирует иммунитет, подчеркнул глава Минздрава. По его словам, определённое количество людей могут всё равно подхватить CoViD-19, но перенесут его в лёгкой форме.
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В России коронавирус был выявлен только у 0,5% привившихся двумя компонентами антиковидной вакцины. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Вакцина не является стопроцентной гарантией защиты от заражения, она формирует иммунитет, подчеркнул глава Минздрава. По его словам, определённое количество привившихся людей может всё равно заболеть ковидом, но в лёгкой форме.
"Сегодня по статистике мы чётко фиксируем данные: в целом по стране среди вакцинированных 0,5% на сегодняшний день, то, что мы видим, заболевают коронавирусной инфекцией. Большинство заболеваний проходит в лёгкой форме", — сказал Мурашко журналистам в ходе рабочей поездки в Белгородскую область.
Министр также отметил, что в стране значительно снизились заболеваемость и смертность от ковида среди пожилых людей. По его словам, этого удалось достичь благодаря начальному этапу вакцинации, когда прививку ставили в первоочередном порядке гражданам старше 60 лет.
Ранее эксперт ВОЗ рассказала, при каком титре антител нужно вакцинироваться от ковида. Прививка не может нанести какой-то вред организму из-за их наличия, отметила Мелита Вуйнович. Она также добавила, что процедура не освобождает граждан от исполнения санитарных правил.
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