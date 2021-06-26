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Собянин рассказал о психологической защите, которую даёт вакцинация от CoViD-19

Когда человек находится в постоянном страхе заболеть, это, вероятно, даже хуже самой болезни, отметил мэр столицы. По его мнению, с наличием прививки эмоциональное состояние значительно улучшается.

26 июня, 10:39

Фото © Pexels

Вакцинация от коронавируса, кроме защиты организма от инфекции, даёт ещё и психологическую гарантию. Таким мнением поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Помимо медицинской защиты, это ещё психологическая: когда человек находится в постоянном страхе заболеть, знаете, это, может быть, даже ещё и хуже самой болезни, порой. <…> Депрессивное такое состояние, постоянно гнетущее", — отметил градоначальник в интервью "Вестям в субботу" на телеканале "Россия-1".

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"Сколько там жулья всякого": Собянин объяснил, почему ввёл в Москве QR-коды, а не бумажные CoViD-сертификаты

Ранее эксперт ВОЗ рассказала, при каком титре антител нужно вакцинироваться от ковида. Прививка не может нанести какой-то вред организму из-за их наличия, отметила Мелита Вуйнович. Она также добавила, что процедура не освобождает граждан от исполнения санитарных правил.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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