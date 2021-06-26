Собянин рассказал о психологической защите, которую даёт вакцинация от CoViD-19

Вакцинация от коронавируса, кроме защиты организма от инфекции, даёт ещё и психологическую гарантию. Таким мнением поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Помимо медицинской защиты, это ещё психологическая: когда человек находится в постоянном страхе заболеть, знаете, это, может быть, даже ещё и хуже самой болезни, порой. <…> Депрессивное такое состояние, постоянно гнетущее", — отметил градоначальник в интервью "Вестям в субботу" на телеканале "Россия-1".