Собянин рассказал о психологической защите, которую даёт вакцинация от CoViD-19
Когда человек находится в постоянном страхе заболеть, это, вероятно, даже хуже самой болезни, отметил мэр столицы. По его мнению, с наличием прививки эмоциональное состояние значительно улучшается.
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Вакцинация от коронавируса, кроме защиты организма от инфекции, даёт ещё и психологическую гарантию. Таким мнением поделился мэр Москвы Сергей Собянин.
"Помимо медицинской защиты, это ещё психологическая: когда человек находится в постоянном страхе заболеть, знаете, это, может быть, даже ещё и хуже самой болезни, порой. <…> Депрессивное такое состояние, постоянно гнетущее", — отметил градоначальник в интервью "Вестям в субботу" на телеканале "Россия-1".
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Ранее эксперт ВОЗ рассказала, при каком титре антител нужно вакцинироваться от ковида. Прививка не может нанести какой-то вред организму из-за их наличия, отметила Мелита Вуйнович. Она также добавила, что процедура не освобождает граждан от исполнения санитарных правил.
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