Основатель WikiLeaks Ассанж женится на невесте в тюрьме
Как уточняется, отношения между ними завязались в тот момент, когда мужчина скрывался в посольстве Эквадора. У пары есть два сына.
Джулиан Ассанж. Фото © wikipedia
Стелла Моррис — невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — заявила в интервью агентству dpa накануне 50-летия своего жениха, что она и возлюбленный планируют пожениться в тюрьме.
"Мы рассматриваем вариант заключить брак в тюрьме, ведь мы обручены с 2016 года", — сказала Моррис.
По словам женщины, если ей и её жениху удастся пожениться в тюрьме, то после освобождения Ассанжа они отметят свадьбу в кругу родных и друзей. При этом точную дату бракосочетания она не назвала, сославшись на бюрократические сложности.
"Мы обсудили это со службой священников тюрьмы Белмарш. Они сказали, что за время их службы в Белмарше, то есть за 12 лет, свадеб не проводилось. Это не так просто сделать", — добавила Моррис.
Как уточняет агентство, отношения между Моррис и Ассанжем завязались в тот момент, когда мужчина скрывался в посольстве Эквадора. У пары есть два сына. Между тем в сентябре прошлого года Моррис говорила, что планировала сыграть свадьбу к Рождеству.
Напомним, что в Лондоне с начала сентября прошлого года проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приехал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в посольстве Эквадора в Великобритании, а после того как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Комментариев: 0