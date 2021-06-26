Основатель WikiLeaks Ассанж женится на невесте в тюрьме

Стелла Моррис — невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — заявила в интервью агентству dpa накануне 50-летия своего жениха, что она и возлюбленный планируют пожениться в тюрьме.

"Мы рассматриваем вариант заключить брак в тюрьме, ведь мы обручены с 2016 года", — сказала Моррис.

По словам женщины, если ей и её жениху удастся пожениться в тюрьме, то после освобождения Ассанжа они отметят свадьбу в кругу родных и друзей. При этом точную дату бракосочетания она не назвала, сославшись на бюрократические сложности.

"Мы обсудили это со службой священников тюрьмы Белмарш. Они сказали, что за время их службы в Белмарше, то есть за 12 лет, свадеб не проводилось. Это не так просто сделать", — добавила Моррис.

Как уточняет агентство, отношения между Моррис и Ассанжем завязались в тот момент, когда мужчина скрывался в посольстве Эквадора. У пары есть два сына. Между тем в сентябре прошлого года Моррис говорила, что планировала сыграть свадьбу к Рождеству.