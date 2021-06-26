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Основатель WikiLeaks Ассанж женится на невесте в тюрьме

Как уточняется, отношения между ними завязались в тот момент, когда мужчина скрывался в посольстве Эквадора. У пары есть два сына.

26 июня, 10:27
<p>Джулиан Ассанж. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B6,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Джулиан Ассанж. Фото © wikipedia

Стелла Моррис — невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа — заявила в интервью агентству dpa накануне 50-летия своего жениха, что она и возлюбленный планируют пожениться в тюрьме.

"Мы рассматриваем вариант заключить брак в тюрьме, ведь мы обручены с 2016 года", — сказала Моррис.

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По словам женщины, если ей и её жениху удастся пожениться в тюрьме, то после освобождения Ассанжа они отметят свадьбу в кругу родных и друзей. При этом точную дату бракосочетания она не назвала, сославшись на бюрократические сложности.

"Мы обсудили это со службой священников тюрьмы Белмарш. Они сказали, что за время их службы в Белмарше, то есть за 12 лет, свадеб не проводилось. Это не так просто сделать", — добавила Моррис.

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Как уточняет агентство, отношения между Моррис и Ассанжем завязались в тот момент, когда мужчина скрывался в посольстве Эквадора. У пары есть два сына. Между тем в сентябре прошлого года Моррис говорила, что планировала сыграть свадьбу к Рождеству.

Напомним, что в Лондоне с начала сентября прошлого года проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. В 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приехал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в посольстве Эквадора в Великобритании, а после того как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США журналисту грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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