Мурашко заявил о росте заболеваемости CoViD-19 в крупных городах России

В России по-прежнему фиксируется рост числа заболевших коронавирусом, особенно напряжённой ситуация остаётся в крупных городах страны. Поэтому гражданам необходимо защитить себя, сделав прививку от CoViD-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Конечно, желательно, чтобы люди понимали, что чем раньше это сделаем (вакцинируемся от ковида. — Прим. Лайфа), тем лучше. Потому что мы видим, что в крупных мегаполисах идёт подъём заболеваемости. И тем более нужно это сделать, планируя отпускной период", — сказал глава Минздрава журналистам.

Мурашко также отметил, что в стране значительно снизились заболеваемость и смертность от ковида среди пожилых людей. По его словам, этого удалось достичь благодаря начальному этапу вакцинации, когда прививку ставили в первоочередном порядке гражданам старше 60 лет. Кроме того, министр похвалил высокие темпы вакцинации в Белгородской области, назвав регион одним из лидеров. "Здесь, безусловно, объяснили жителям, в чём преимущество прививок", — добавил Мурашко.