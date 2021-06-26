Мурашко заявил о росте заболеваемости CoViD-19 в крупных городах России
При этом в стране значительно снизилась смертность от ковида среди пожилых людей, отметил министр. По его словам, этого удалось достичь благодаря начальному этапу вакцинации, когда прививку ставили в первоочередном порядке гражданам старше 60 лет.
Михаил Мурашко. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
В России по-прежнему фиксируется рост числа заболевших коронавирусом, особенно напряжённой ситуация остаётся в крупных городах страны. Поэтому гражданам необходимо защитить себя, сделав прививку от CoViD-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Конечно, желательно, чтобы люди понимали, что чем раньше это сделаем (вакцинируемся от ковида. — Прим. Лайфа), тем лучше. Потому что мы видим, что в крупных мегаполисах идёт подъём заболеваемости. И тем более нужно это сделать, планируя отпускной период", — сказал глава Минздрава журналистам.
Мурашко также отметил, что в стране значительно снизились заболеваемость и смертность от ковида среди пожилых людей. По его словам, этого удалось достичь благодаря начальному этапу вакцинации, когда прививку ставили в первоочередном порядке гражданам старше 60 лет. Кроме того, министр похвалил высокие темпы вакцинации в Белгородской области, назвав регион одним из лидеров.
"Здесь, безусловно, объяснили жителям, в чём преимущество прививок", — добавил Мурашко.
Напомним, сегодня за сутки в России выявили 21 665 случаев заболевания коронавирусом, это максимум с 21 января. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,4%. От болезни вылечилось 14 347 человек, скончалось — 619.
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