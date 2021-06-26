Бригада спасателей бросилась в воду, чтобы вытащить труп девушки, но их ждал сюрприз для взрослых
На место "происшествия" приехали наряд полиции, медики, пожарные. Все вместе специалисты провели целую спасательную операцию, чтобы в итоге выяснить, что жертва — даже не человек.
Инцидент произошёл в японском городе Хатинохе. Блогерша Танака Нацуки шла по набережной и снимала свой влог, когда в воде увидела тело молодой девушки. Не успела она запаниковать, вокруг неё стали парковаться машины пожарных и других служб. Девушка была уверена — утопленницу уже не спасти, но, как оказалось, это вообще было ни к чему. Вместо спасателей нужно было вызывать уборщиков, чтобы те выловили крупногабаритный мусор.
"Тело" оказалось лишь резиновой секс-игрушкой, которую кто-то, видимо, незаконно выбросил в реку, пишет Ladbible. Судя по состоянию куклы, она провела в реке далеко не один день. И неясно, почему её заметили только сейчас.
Когда я снимала видео о рыбалке, я была уверена, что мимо проплыл труп, но это оказалась лишь секс-кукла. Видимо, кто-то также принял её за тело и вызвал службы. Были куча полицейских, пожарных и скорая. К счастью, "жертву" благополучно спасли. Приятно
Фото © Twitter / nachangagaga, VoW_wheeeeeeeee
В азиатских соцсетях новость наделала много шума. Многие признались, что, если бы они увидели такую игрушку, плавающую в воде головой вниз, они бы точно приняли её за труп. Другие просто возмущались — почему кто-то в принципе решился выбросить это в реку. Некоторые предположили, что бывший владелец просто постеснялся сдать куклу на переработку, но это всё равно нисколько его не оправдывает.
Это, конечно, забавно, но не для служб экстренной помощи. Господа, давайте выбрасывать мусор как следует!
WOW-news
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