Бригада спасателей бросилась в воду, чтобы вытащить труп девушки, но их ждал сюрприз для взрослых

Инцидент произошёл в японском городе Хатинохе. Блогерша Танака Нацуки шла по набережной и снимала свой влог, когда в воде увидела тело молодой девушки. Не успела она запаниковать, вокруг неё стали парковаться машины пожарных и других служб. Девушка была уверена — утопленницу уже не спасти, но, как оказалось, это вообще было ни к чему. Вместо спасателей нужно было вызывать уборщиков, чтобы те выловили крупногабаритный мусор.

Фото © Twitter / nachangagaga

"Тело" оказалось лишь резиновой секс-игрушкой, которую кто-то, видимо, незаконно выбросил в реку, пишет Ladbible. Судя по состоянию куклы, она провела в реке далеко не один день. И неясно, почему её заметили только сейчас.

Когда я снимала видео о рыбалке, я была уверена, что мимо проплыл труп, но это оказалась лишь секс-кукла. Видимо, кто-то также принял её за тело и вызвал службы. Были куча полицейских, пожарных и скорая. К счастью, "жертву" благополучно спасли. Приятно Танака Нацуки

Фото © Twitter / nachangagaga, VoW_wheeeeeeeee

В азиатских соцсетях новость наделала много шума. Многие признались, что, если бы они увидели такую игрушку, плавающую в воде головой вниз, они бы точно приняли её за труп. Другие просто возмущались — почему кто-то в принципе решился выбросить это в реку. Некоторые предположили, что бывший владелец просто постеснялся сдать куклу на переработку, но это всё равно нисколько его не оправдывает.