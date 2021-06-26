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Солист Rammstein выпустил короткометражный фильм "Я ненавижу детей"

22-минутная работа снята по мотивам одноимённого клипа, который музыкант опубликовал 1 июня. В картине герой Тилля Линдеманна говорит по-русски.

26 июня, 09:36

Кадр видео © YouTube

Солист Rammstein выпустил короткометражный фильм "Я ненавижу детей". Видео © Instagram

Солист немецкой рок-группы Rammstein выпустил короткометражный фильм. 22-минутная работа "Я ненавижу детей" снята по мотивам одноимённого клипа, который музыкант опубликовал 1 июня этого года. Посмотреть и тот, и другой ролик можно на YouTube.

В короткометражке Линдеманн играет учителя немецкого языка в СССР, который на протяжении всей картины говорит по-русски. История происходит в Москве. Главный герой обвиняется в многочисленных убийствах, а все жертвы — его бывшие одноклассники, которые издевались над ним ещё в школе.

"Нет, я люблю их!": Солист Rammstein по-русски обратился к детям, снявшимся в его клипе

"Нет, я люблю их!": Солист Rammstein по-русски обратился к детям, снявшимся в его клипе

Между тем роль следователя, который распутывает дело о жестоких убийствах, исполняет российский шоумен и актёр Александр Ревва. Протагонист в итоге предстаёт перед судом, где ему выносят приговор.

Нужно лучше учить историю: Коммунистов возмутил новый клип Линдеманна с советскими пионерами про ненависть к детям

Нужно лучше учить историю: Коммунистов возмутил новый клип Линдеманна с советскими пионерами про ненависть к детям

Ранее Лайф писал, что солист Rammstein в День защиты детей выпустил клип на песню про ненависть к малышам. В видео представлены пионеры, плачущий бюст Ленина и несколько стереотипных образов о советской жизни. В ролике также снялись российские актёры Аглая Тарасова и Александр Ревва.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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