Солист Rammstein выпустил короткометражный фильм "Я ненавижу детей". Видео © Instagram

Солист немецкой рок-группы Rammstein выпустил короткометражный фильм. 22-минутная работа "Я ненавижу детей" снята по мотивам одноимённого клипа, который музыкант опубликовал 1 июня этого года. Посмотреть и тот, и другой ролик можно на YouTube.

В короткометражке Линдеманн играет учителя немецкого языка в СССР, который на протяжении всей картины говорит по-русски. История происходит в Москве. Главный герой обвиняется в многочисленных убийствах, а все жертвы — его бывшие одноклассники, которые издевались над ним ещё в школе.

Между тем роль следователя, который распутывает дело о жестоких убийствах, исполняет российский шоумен и актёр Александр Ревва. Протагонист в итоге предстаёт перед судом, где ему выносят приговор.