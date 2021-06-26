Собянин сообщил, что после ревакцинации от CoViD-19 антитела у него "просто зашкаливают"

Мэр столицы повторно привился от коронавируса "Спутником V" 13 июня. Как он объяснил, по истечении года с момента первой прививки титры антител стали падать.