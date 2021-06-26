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Собянин сообщил, что после ревакцинации от CoViD-19 антитела у него "просто зашкаливают"

Мэр столицы повторно привился от коронавируса "Спутником V" 13 июня. Как он объяснил, по истечении года с момента первой прививки титры антител стали падать.

26 июня, 09:59
<p>Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков </p>

Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своём самочувствии после ревакцинации от коронавируса. По его словам, несмотря на незначительное недомогание после прививки, титр антител у него стал гораздо выше.

"Небольшое недомогание было чуть-чуть. Но зато теперь антитела просто зашкаливают", — отметил градоначальник в интервью "Вестям в субботу" на телеканале "Россия-1".

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Собянин также сообщил, что первый раз он вакцинировался ещё в декабре. По его словам, после прививки он чувствовал лёгкую сонливость, а вот у его родственников повышалась температура. Как уже писал Лайф, мэр столицы ревакцинировался от коронавируса 13 июня "Спутником V". Как он объяснил, по истечении года с момента первой прививки титры антител стали падать.

Ранее Собянин объяснил, почему ввёл в Москве QR-коды, а не бумажные CoViD-сертификаты. Электронная система — самый надёжный и оптимальный вариант в нынешних условиях, подчеркнул мэр столицы. По его словам, бумажные справки сейчас подделывают все кому не лень.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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