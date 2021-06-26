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Мэрилин Мэнсон сдастся полиции из-за обвинений в нападении на оператора

Исполнителю грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до двух тысяч долларов.

26 июня, 10:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/marilynmanson/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marilynmanson</a></p>

Фото © Instagram / marilynmanson

Американский певец Мэрилин Мэнсон планирует сдаться полиции в связи с обвинением в нападении на человека во время концерта в 2019 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.

По словам шефа полиции Гилфорда Энтони Бин Бёрпи, когда это случится, пока не известно. Исполнителю грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до двух тысяч долларов.

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Ранее Лайф сообщал, что полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона. Причиной этого стал плевок в оператора, случившийся на концерте исполнителя в 2019-м. По данным полиции, мужчина от попадания слюны певца не пострадал, однако Мэнсону всё равно предъявили обвинение, так как плевок представляет собой "запрещённый физический контакт".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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