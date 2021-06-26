Мэрилин Мэнсон сдастся полиции из-за обвинений в нападении на оператора
Исполнителю грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до двух тысяч долларов.
Фото © Instagram / marilynmanson
Американский певец Мэрилин Мэнсон планирует сдаться полиции в связи с обвинением в нападении на человека во время концерта в 2019 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.
По словам шефа полиции Гилфорда Энтони Бин Бёрпи, когда это случится, пока не известно. Исполнителю грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до двух тысяч долларов.
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Ранее Лайф сообщал, что полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона. Причиной этого стал плевок в оператора, случившийся на концерте исполнителя в 2019-м. По данным полиции, мужчина от попадания слюны певца не пострадал, однако Мэнсону всё равно предъявили обвинение, так как плевок представляет собой "запрещённый физический контакт".
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