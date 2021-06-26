Мэрилин Мэнсон сдастся полиции из-за обвинений в нападении на оператора

Американский певец Мэрилин Мэнсон планирует сдаться полиции в связи с обвинением в нападении на человека во время концерта в 2019 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей.

По словам шефа полиции Гилфорда Энтони Бин Бёрпи, когда это случится, пока не известно. Исполнителю грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до одного года или штрафа в размере до двух тысяч долларов.