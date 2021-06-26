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СК возбудил уголовное дело после стрельбы под Ивановом и показал кадры с места расправы

Место происшествия оцеплено сотрудниками ОМОНа и СОБРа, задержан один из участников конфликта.

26 июня, 10:10

СК возбудил уголовное дело об убийстве после стрельбы в Ивановской области. Видео © СУ СКР по Ивановской области

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в городе Кохма Ивановской области, где был убит один человек и ещё двое серьёзно пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям <...> "Убийство, совершённое группой лиц", "Покушение на убийство двух или более лиц, совершённое группой лиц", — сказано в записи.

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Установлено, что в ночь на 26 июня возле одного из домов по улице Лермонтова возникла ссора между хозяином, его друзьями и группой знакомых, которые пришли для выяснения отношений. В ходе конфликта был открыт огонь, 30-летний мужчина получил ранения в область груди и живота и погиб на месте. Злоумышленники также нанесли множественные телесные повреждения двум его знакомым, в тяжёлом состоянии они госпитализированы. Место преступления оцеплено сотрудниками ОМОНа и СОБРа, задержан один человек, остальные участники конфликта скрылись. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, о стрельбе в Кохме стало известно сегодня. Открывший огонь подозреваемый скрылся, его объявили в розыск.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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