СК возбудил уголовное дело после стрельбы под Ивановом и показал кадры с места расправы

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в городе Кохма Ивановской области, где был убит один человек и ещё двое серьёзно пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Установлено, что в ночь на 26 июня возле одного из домов по улице Лермонтова возникла ссора между хозяином, его друзьями и группой знакомых, которые пришли для выяснения отношений. В ходе конфликта был открыт огонь, 30-летний мужчина получил ранения в область груди и живота и погиб на месте. Злоумышленники также нанесли множественные телесные повреждения двум его знакомым, в тяжёлом состоянии они госпитализированы. Место преступления оцеплено сотрудниками ОМОНа и СОБРа, задержан один человек, остальные участники конфликта скрылись. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.