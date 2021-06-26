Умер Леонид Топчиев, сыгравший Ивана Великого в "Хождении за три моря"

Ушёл из жизни 91-летний актёр театра и кино Леонид Георгиевич Топчиев. Об этом сообщает сайт kp.ru.

"Днём 23 июня нарядом скорой помощи была констатирована смерть заслуженного артиста РСФСР 91-летнего Леонида Топчиева. При осмотре тела погибшего следов насильственной смерти обнаружено не было", — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, артист скончался от естественных причин. Тело направлено в морг на медицинскую экспертизу, благодаря которой точно установят, от чего умер Топчиев.

Леонид Топчиев — советский актёр театра и кино. Наибольшую популярность Леониду Георгиевичу принесла роль великого князя Московского Ивана Васильевича III в фильме "Хождение за три моря". Картина была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале в 1958 году. В 2004 году актёра наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.