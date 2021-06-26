Умер Леонид Топчиев, сыгравший Ивана Великого в "Хождении за три моря"
Причина смерти 91-летнего актёра не уточняется. Артист умер в своей московской квартире.
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Ушёл из жизни 91-летний актёр театра и кино Леонид Георгиевич Топчиев. Об этом сообщает сайт kp.ru.
"Днём 23 июня нарядом скорой помощи была констатирована смерть заслуженного артиста РСФСР 91-летнего Леонида Топчиева. При осмотре тела погибшего следов насильственной смерти обнаружено не было", — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.
По предварительной версии, артист скончался от естественных причин. Тело направлено в морг на медицинскую экспертизу, благодаря которой точно установят, от чего умер Топчиев.
Леонид Топчиев — советский актёр театра и кино. Наибольшую популярность Леониду Георгиевичу принесла роль великого князя Московского Ивана Васильевича III в фильме "Хождение за три моря". Картина была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском фестивале в 1958 году. В 2004 году актёра наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России, актёра театра и кино Андрея Егорова. Мужчина скончался в результате острой сердечной недостаточности.
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