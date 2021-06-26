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Экономист предрёк SWIFT существенные убытки в случае отключения России

Он также напомнил о существовании в стране собственной системы платежей внутри Центробанка.

26 июня, 09:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Платёжная система SWIFT пострадает, если Россия будет отключена от неё. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Россия там занимает достаточно серьёзный объём сообщения, значит, если Россию отключат, то SWIFT потерпит существенные убытки", — приводит его слова RT.

Беляев заметил, что SWIFT не является системой расчётов и каналов. Это система сообщений и команд, которые дают движение деньгам по банковским каналам. В России уже существует система платежей внутри Центробанка, которая решает все вопросы в движении денег по стране, и большинство отечественных компаний используют именно её, добавил экономист.

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Ранее представитель SWIFT заявил, что Россию не собираются отключать от системы, ведь это невыгодно для всех. А первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова также подтверждала, что рисков отключения страны от платёжной системы на данный момент нет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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