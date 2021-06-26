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Американский ракетный эсминец направился в Чёрное море на учения Sea Breeze

В командовании Шестого флота ВМС США заявили о "наглядной демонстрации" своей поддержки Украине.

26 июня, 10:33

Фото © Wikipedia

В акваторию Чёрного моря направился ракетный эсминец USS Ross для участия в учениях Sea Breeze 2021. Об этом заявили в командовании Шестого флота ВМС США.

Эсминец следует к месту проведения ежегодных учений, где присоединится к 31 кораблю из разных стран мира. Отдельно отмечено, что участием своего корабля США демонстрируют поддержку Украине, которой она "необходима сейчас как никогда".

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze является наглядной демонстрацией американской поддержки Украине, и сейчас она необходима как никогда", — заявили в командовании.

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Напомним, Посольство России в Вашингтоне ранее призвало США отказаться от отработки военных действий в ходе учений в Чёрном море. В частности, манёвры "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "поощряют милитаристские настроения" властей Украины.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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