Американский ракетный эсминец направился в Чёрное море на учения Sea Breeze

В акваторию Чёрного моря направился ракетный эсминец USS Ross для участия в учениях Sea Breeze 2021. Об этом заявили в командовании Шестого флота ВМС США.

Эсминец следует к месту проведения ежегодных учений, где присоединится к 31 кораблю из разных стран мира. Отдельно отмечено, что участием своего корабля США демонстрируют поддержку Украине, которой она "необходима сейчас как никогда".

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze является наглядной демонстрацией американской поддержки Украине, и сейчас она необходима как никогда", — заявили в командовании.