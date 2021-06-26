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В Петербурге побит российский антирекорд по суточному количеству смертей от коронавируса

Всего за 24 часа по России скончалось 619 пациентов с ковидом, это максимальное в 2021 году значение.

26 июня, 10:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 107 летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Это максимальное число с начала пандемии для всех регионов России, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

До этого момента такого количества смертей пациентов с инфекцией за 24 часа не было зарегистрировано ни в одном из регионов страны. Всего по России зафиксировано 619 умерших, что является максимальным значением с начала 2021 года.

В Петербурге осталось немного двух вакцин от ковида

В Петербурге осталось немного двух вакцин от ковида

Напомним, за минувшие сутки было выявлено 21 665 случаев заражения коронавирусом, что является максимумом с 21 января. Всего с начала пандемии на территории РФ зарегистрировано 5 430 753 инфицированных.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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