В Петербурге побит российский антирекорд по суточному количеству смертей от коронавируса

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 107 летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Это максимальное число с начала пандемии для всех регионов России, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

До этого момента такого количества смертей пациентов с инфекцией за 24 часа не было зарегистрировано ни в одном из регионов страны. Всего по России зафиксировано 619 умерших, что является максимальным значением с начала 2021 года.