В Петербурге побит российский антирекорд по суточному количеству смертей от коронавируса
Всего за 24 часа по России скончалось 619 пациентов с ковидом, это максимальное в 2021 году значение.
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За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 107 летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Это максимальное число с начала пандемии для всех регионов России, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
До этого момента такого количества смертей пациентов с инфекцией за 24 часа не было зарегистрировано ни в одном из регионов страны. Всего по России зафиксировано 619 умерших, что является максимальным значением с начала 2021 года.
Напомним, за минувшие сутки было выявлено 21 665 случаев заражения коронавирусом, что является максимумом с 21 января. Всего с начала пандемии на территории РФ зарегистрировано 5 430 753 инфицированных.
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