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Двойной удар по организму: Врачи объяснили опасность коронавируса для диабетиков

Заболевание может давать опасные осложнения, а риск развития тяжёлой формы значительно выше, чем у людей без такого диагноза, отмечают специалисты. Единственным спасением для пациентов с диабетом медики называют вакцинацию.

26 июня, 11:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Страдающим сахарным диабетом людям необходимо вакцинироваться от ковида, поскольку именно такие пациенты входят в группу риска. Об этом сообщил эндокринолог Минздрава России, академик РАН Иван Дедов.

"Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов — как мелких, так и крупных. Ковид бьёт по тем же сосудам, получается двойной удар", — рассказал специалист в интервью телеканалу "360".

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Мнение академика РАН разделяет главный эндокринолог Московской области Александр Древаль. По его словам, диабет занимает второе место в тройке заболеваний, на фоне которых люди чаще всего умирают от ковида, уступая только болезням лёгких. Медик также указал на сложность лечения тяжёлой формы CoViD-19, при которой зачастую назначают дексаметазон. Как отметил специалист, этот гормональный препарат может сильно подорвать здоровье диабетиков.

Ранее эндокринолог рассказала, в каких случаях диабетикам нельзя прививаться от ковида. При этом так или иначе вакцинироваться необходимо, отметила специалист. Однако, по её словам, для этого стоит выбрать наиболее подходящий период.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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