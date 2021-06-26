Страдающим сахарным диабетом людям необходимо вакцинироваться от ковида, поскольку именно такие пациенты входят в группу риска. Об этом сообщил эндокринолог Минздрава России, академик РАН Иван Дедов.

"Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов — как мелких, так и крупных. Ковид бьёт по тем же сосудам, получается двойной удар", — рассказал специалист в интервью телеканалу "360".

Мнение академика РАН разделяет главный эндокринолог Московской области Александр Древаль. По его словам, диабет занимает второе место в тройке заболеваний, на фоне которых люди чаще всего умирают от ковида, уступая только болезням лёгких. Медик также указал на сложность лечения тяжёлой формы CoViD-19, при которой зачастую назначают дексаметазон. Как отметил специалист, этот гормональный препарат может сильно подорвать здоровье диабетиков.