Двойной удар по организму: Врачи объяснили опасность коронавируса для диабетиков
Заболевание может давать опасные осложнения, а риск развития тяжёлой формы значительно выше, чем у людей без такого диагноза, отмечают специалисты. Единственным спасением для пациентов с диабетом медики называют вакцинацию.
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Страдающим сахарным диабетом людям необходимо вакцинироваться от ковида, поскольку именно такие пациенты входят в группу риска. Об этом сообщил эндокринолог Минздрава России, академик РАН Иван Дедов.
"Больные сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов — как мелких, так и крупных. Ковид бьёт по тем же сосудам, получается двойной удар", — рассказал специалист в интервью телеканалу "360".
Мнение академика РАН разделяет главный эндокринолог Московской области Александр Древаль. По его словам, диабет занимает второе место в тройке заболеваний, на фоне которых люди чаще всего умирают от ковида, уступая только болезням лёгких. Медик также указал на сложность лечения тяжёлой формы CoViD-19, при которой зачастую назначают дексаметазон. Как отметил специалист, этот гормональный препарат может сильно подорвать здоровье диабетиков.
Ранее эндокринолог рассказала, в каких случаях диабетикам нельзя прививаться от ковида. При этом так или иначе вакцинироваться необходимо, отметила специалист. Однако, по её словам, для этого стоит выбрать наиболее подходящий период.
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