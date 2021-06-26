В ВОЗ заявили о вероятности заражения опасным штаммом "дельта плюс" от проходящего мимо человека

Штаммом коронавируса "дельта плюс" можно заразиться, просто пройдя без маски рядом с инфицированным человеком. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Этот штамм тоже вызывает озабоченность, потому что предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть", — передаёт ТАСС её слова.

Выявленная мутация вируса "дельта" характеризуется повышенной заразностью, подчеркнула Вуйнович. По её словам, вирус становится более коварным и "желающим заражать как можно больше людей". Если раньше, чтобы заразиться ковидом, нужно было около получаса разговаривать с инфицированным человеком лицом к лицу, то сейчас эта схема, увы, не работает.