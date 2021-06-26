В ВОЗ заявили о вероятности заражения опасным штаммом "дельта плюс" от проходящего мимо человека
Новый вариант ковида характеризуется повышенной заразностью, подчеркнула Мелита Вуйнович. По её словам, вирус становится коварнее и желает "заражать как можно больше людей".
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Авилов Александр
Штаммом коронавируса "дельта плюс" можно заразиться, просто пройдя без маски рядом с инфицированным человеком. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Этот штамм тоже вызывает озабоченность, потому что предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть", — передаёт ТАСС её слова.
Выявленная мутация вируса "дельта" характеризуется повышенной заразностью, подчеркнула Вуйнович. По её словам, вирус становится более коварным и "желающим заражать как можно больше людей". Если раньше, чтобы заразиться ковидом, нужно было около получаса разговаривать с инфицированным человеком лицом к лицу, то сейчас эта схема, увы, не работает.
Напомним, Минздрав Индии ранее предупредил об опасности штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс". Новый вариант ковида "вызывает беспокойство", ведь он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, штамм "дельта плюс" способен "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител.
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