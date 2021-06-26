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Доктор Мясников раскрыл, почему ковид опасен для беременных

По мнению врача, дамам в положении стоит прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа.

26 июня, 12:05

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Беременность влияет на иммунитет, поэтому коронавирус может протекать в тяжёлой форме. Таким мнением поделился с Ura.ru врач и телеведущий Александр Мясников.

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"Поначалу мы думали, что беременность не является условием, отягчающим ковид, но всё-таки беременность — это когда снижается иммунитет и инфекция может протекать тяжело", — сказал Мясников.

Из-за ослабленного иммунитета дамам в положении рекомендуется прививаться как от коронавируса, так и от гриппа. Разрешение Минздрава на вакцинацию беременных является логичным, по мнению Мясникова, решением, поскольку какие-то предпосылки негативного влияния на будущую маму и малыша в настоящее время отсутствуют.

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"Более того, беременным уже делали прививки от ковида во многих странах даже до того, как получили официальное разрешение о прививании беременных", — заявил врач.

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Александр Мясников ранее высказался о решении властей Москвы ужесточить ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. По его словам, предупреждения о "третьей волне" были давно, однако люди не восприняли всерьёз рекомендации врачей. И теперь вакцинированные оказались наравне с теми, кто прививаться не захотел.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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