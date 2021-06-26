Доктор Мясников раскрыл, почему ковид опасен для беременных

Беременность влияет на иммунитет, поэтому коронавирус может протекать в тяжёлой форме. Таким мнением поделился с Ura.ru врач и телеведущий Александр Мясников.

"Поначалу мы думали, что беременность не является условием, отягчающим ковид, но всё-таки беременность — это когда снижается иммунитет и инфекция может протекать тяжело", — сказал Мясников.

Из-за ослабленного иммунитета дамам в положении рекомендуется прививаться как от коронавируса, так и от гриппа. Разрешение Минздрава на вакцинацию беременных является логичным, по мнению Мясникова, решением, поскольку какие-то предпосылки негативного влияния на будущую маму и малыша в настоящее время отсутствуют.

"Более того, беременным уже делали прививки от ковида во многих странах даже до того, как получили официальное разрешение о прививании беременных", — заявил врач.