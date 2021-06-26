В Тюмени пенсионер чуть не утонул в огромной луже. Видео © Соцсети

В Тюмени пенсионер чуть не утонул в огромной луже, которая появилась в одном из дворов из-за прорыва трубопровода. Об этом сообщает портал 72.ru.

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Газовиков. На помощь дедушке пришли прохожие, один из которых вытащил мужчину на сухую часть тротуара. Случившееся попало на видео. На кадрах видно, что пенсионер идёт по улице, а затем падает в воду головой вниз. Подняться самостоятельно он уже не может, но, к счастью, рядом оказались неравнодушные люди. Так, двое мужчин поспешили на помощь пострадавшему, один из них залез в воду и вытащил дедушку.

Пожилой мужчина был в сознании, хоть и наглотался воды. От медицинской помощи он отказался.

В администрации города подтвердили, что авария с трубопроводом действительно имела место быть. По словам очевидцев, она случилась в районе шести утра, однако рабочие приехали только около 10:00. В результате разлива воды оказались повреждены автомобили.