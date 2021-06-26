СМИ: В НХЛ Капризову предложили два варианта продления контракта

Руководство клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» предложила российскому нападающему Кириллу Капризову два варианта продления контракта. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, при подписании краткосрочного договора до трех лет зарплата игрока составит от пяти до семи миллионов долларов в год. Второй вариант — долгосрочное соглашение с ежегодным доходом от восьми до девяти миллионов долларов.

Ранее аналитик официального сайта НХЛ Кевин Уикс сообщал в «Твиттере», что ЦСКА заинтересован в возвращении Капризова.

"На данный момент переговоры "Миннесоты" с Капризовым застопорились. По моей информации, он сейчас в Москве. Думаю, что ЦСКА заинтересован в его возвращении, чтобы игрок выступил в КХЛ и на Олимпиаде в Пекине", — написал бывший голкипер.

Капризов подписал соглашение с "Миннесотой" летом 2020 года. В 2015-м клуб выбрал его на драфте НХЛ под общим 135-м номером. В первый год выступлений за "Уайлд" зарплата россиянина составляла 952 тысячи долларов.

В дебютном сезоне Капризов набрал 51 очко в 55 встречах регулярного чемпионата. Он забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи. 24-летний форвард претендует на приз лучшему новичку сезона в НХЛ.