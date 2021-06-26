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Режиссёр Владимир Меньшов заразился коронавирусом

Болезнь, к счастью, протекает у артиста в лёгкой форме. Однако из-за недуга он не смог посетить предвыборный съезд "Справедливой России — За правду".

26 июня, 12:34
<p>Владимир Меньшов. Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Владимир Меньшов. Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Знаменитый российский актёр Владимир Меньшов заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии "Справедливая Россия — За правду".

"Меньшов заболел ковидом в лёгкой форме", — отметил собеседник агентства.

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Из-за болезни артист не смог посетить предвыборный съезд партии.

Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Калужской области попал в больницу с коронавирусом. Глава региона также посоветовал местным жителям не откладывать поход к врачам и сделать прививку.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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